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  4. 2020'deki o detaya dikkat çekerek uyardı, büyüklüğünü bile açıkladı: "İzmir için deprem bekliyoruz"

2020'deki o detaya dikkat çekerek uyardı, büyüklüğünü bile açıkladı: "İzmir için deprem bekliyoruz"

27.09.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek Mimar-Yüksek İnşaat Mühendisi ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, İzmir için endişelendiren açıklamalarda bulundu. 30 Ekim 2020'de İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde 18 binanın çöktüğünü belirten Moriwaki, "18 bina çöktü ama İzmir’in kendi fay hattı kırılmadı, Ege Denizindeki fay hattı kırıldı. İzmir’in kendi fay hattı topladığı gücü atmaya çalışacak dolayısıyla İzmir için deprem bekliyoruz." dedi.

2020'deki o detaya dikkat çekerek uyardı, büyüklüğünü bile açıkladı: "İzmir için deprem bekliyoruz"

Yaklaşık 32 senedir Türkiye’de yaşayan ve özellikle çocuklara yönelik deprem bilinci oluşturma çabası ile tanınan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki Manisa’da önemli açıklamalarda bulundu.

"İZMİR’İN KENDİ FAY HATTI KIRILMADI"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde düzenlenen Manisa 6. Kitap Fuarı’na katılarak ‘Çocuklar için deprem güvenliği’ söyleşisi öncesinde açıklamalarda bulunan Moriwaki, “Manisa ve İzmir olarak deprem yönünden çalışma yaptım. 32 senedir Türkiye’deyim. Bu 3 senedir Silivri’den başlayarak, Doğu Anadolu Fay Hattı, Elazığ’da iki kere sonra Maraş, Elazığ’dayken Manisa’da deprem oldu, Muğla’da ve İzmir’de deprem oldu. İzmir’deki depremde 18 bina çöktü ama İzmir’in kendi fay hattı kırılmadı, Ege Denizindeki fay hattı kırıldı.

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"İZMİR İÇİN DEPREM BEKLİYORUZ"

Dolayısıyla İzmir’in kendi fay hattı topladığı gücü atmaya çalışacak dolayısıyla İzmir için deprem bekliyoruz diyebiliriz. Türkiye’ye bakarsak, Doğu Anadolu Fay Hattı, Elazığ, Maraş, Hatay ve denizden Kıbrıs’a giden fay hattı var o da kırılabilir. Doğu Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Fay Hattının birleştiği yer olan Bingöl, Muş, Bitlis, Van o bölgeler, Marmara Bölgesi ve İzmir Bölgesinde deprem bekliyoruz diyebilirim. Manisa’da fay hattı bir kere kırıldığı için depremi İzmir’de bekliyoruz. Marmara için en kötü senaryo olarak 7,9 büyüklüğünde görülebilir ama İzmir için en kötü senaryoda bile deprem 7 büyüklüğünün altında olur.” dedi.

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Kentsel dönüşümün çok önemli olduğuna dikkat çeken Moriwaki bu sürecin çok hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini ve önceliğin toprak zeminlerdeki binalara verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Çizgi romandan çocuklar için Türkiye’de ilk defa deprem anında ve önlem olarak neler yapılması gerektiğini anlatan bir kitap hazırladığını ve özellikle çocukların deprem anında paniğe kapılmaması gerektiğini söyleyen Moriwaki çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.

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deprem İzmir

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