2020-DİB-MBSTS cevap kâğıtları erişime açıldı | İşte 2020-DİB-MBSTS sonuçlarını sorgulama sayfası

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter’dan yaptığı açıklamada, 2020-DİB-MBSTS sınav sonuçlarına, ÖSYM’nin resmî internet sitesinden ya da AİS mobil uygulaması üzerinden erişilebileceğini vurguladı.

2020-DİB-MBSTS SINAV SONUÇLARI AÇIKLADI MI?

27 Şubat 2021’de yapılan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) sonuçları, açıklandı. Adaylar, 2020-DİB-MBSTS sınav sonuçlarına 9 Mart 2021 tarihinde saat 15.00 itibarıyla ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyor

Konuyla ilgili Twitter’dan açıklama yapan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, ‘’Değerli adaylarımız, 27 Şubat tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-DİB-MBSTS sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. ‘’ açıklamasında bulundu.



