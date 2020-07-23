2020 Doçentlik Sözlü Sınavı sonucu açıklandı mı? Doçentlik Sözlü Sınavı başarı belgesi alma!

Doçentlik sözlü sınav sonucu açıklandı mı sorusunun cevabı geldi. Yüzlerce doçent adayının merakla beklediği doçentlik sözlü sınav başarı belgeleri yayımlandı. Üniversiteler tarafından gerçekleştirilen doçentlik sözlü sınavının açıklanmasıyla sonucu merak eden adaylar araştırmaya başladı. Peki Doçentlik sözlü sınav başarı belgesi nereden ve nasıl alınır? İşte detaylar.

Doçentlik sözlü sınav başarı belgesi nereden ve nasıl alınır?

Üniversitelerin düzenlediği doçentlik sözlü sınavı sonrasında adaylar heyecanla, doçentlik sözlü sınavı ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arıyordu. Bugün YÖK'ten son dakika haberi ile doçentlik sözlü sınavlarının açıklandığı ve başarı belgelerinin yayımlandığı bilgisi paylaşıldı. Sınav sonucunda başarılı olan adayların, doçentlik sözlü sınav başarı belgeleri e-devletten erişilebilir olmaya başlandı.

DOÇENTLİK SÖZLÜ SINAV BAŞARI BELGELERİ İLE DOKTORA/SANATTA YETERLİK DENKLİK BAŞVURULARI E-DEVLET’TE

Üniversiteler tarafından gerçekleştirilen doçentlik sözlü sınavı sonucunda başarılı olan adayların, doçentlik sözlü sınav başarı belgelerine E-Devlet üzerinden erişilmeye başlandı.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca doçentlik kadrolarına atama ek koşulunda sözlü sınav şartı bulunan üniversiteler tarafından gerçekleştirilen doçentlik sözlü sınavları sonucunda başarılı olan adaylar, sözlü sınav başarı belgelerini e-devletten alabilecek.