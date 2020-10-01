2020 Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/4 celp dönemi e-devlet askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?

2000/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak sorusu vatandaşlar arasında çok daha sık sorulmaya başlandı. MSB tarafından Kasım celbi askerlik yerleri ile ilgili bir açıklama geldi. Böylece askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih öğrenildi. Peki, 2000/4 askerlik yeri ne zaman belli olur? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak Kasım 2020? Askerlik yerleri belli oldu mu? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...
Kasım 2020 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak konusunda vatandaşlar arasında araştırmalar devam ederken konuyla ilgili olarak MSB tarafından önemli bir açıklama geldi. 2000/4 celp dönemi ile ilgili çok sayıda detay merak ediliyor. MSB tarafından; Kasım 2020 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsünde olan yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleri ile alakalı konular açıklandı. Buna göre kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak sorusu da netleşmiş oldu.
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-devlet üstünden yükümlülere duyurulacak. Aynı zamanda sınıflandırılmış olan yükümlüler yeniden sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Açıklamada yer alan tabloya göre bedelli er (Ekim celp ve sevk dönemi) sevk tarihi 3 Ekim 2020 ve kovid-19 testinin yapılabileceği/sevk belgesinin alınabileceği tarihler 29 Eylül-3 Ekim 2020 olarak belirtiliyor. Yedek Subay/Astsubay adayları, erbaş/er (1. grup) sevk tarihi 30 Ekim 2020 ve kovid-19 testinin yapılabileceği/sevk belgesinin alınabileceği tarihler 26-30 Ekim 2020 olarak görünüyor.
Bedelli er (kasım celp ve sevk dönemi) ise sevk tarihi 21 Kasım 2020 ve kovid-19 testinin yapılabileceği/sevk belgesinin alınabileceği tarihler 17-21 Kasım 2020 olarak açıklanıyor. Erbaş/Er (2. grup) sevk tarihi 25 Kasım 2020 ve kovid-19 testinin yapılabileceği/sevk belgesinin alınabileceği tarihler 21-25 Kasım 2020 olarak belirtiliyor. Son olarak erbaş/er (3. grup) da sevk tarihi 24 Aralık 2020 ve kovid-19 testinin yapılabileceği/sevk belgesinin alınabileceği tarihler 20-24 Aralık 2020 olarak görünüyor. Vatandaşların merak ettiği askerlik yerleri ne zaman açıklanacak sorusunun yanı sıra sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağı da araştırılıyor.
Kasım 2020 celp dönemi ile ilgili olarak sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağı da belli oldu. 23 Ekim 2020 tarihinde 2020 kasım askerlik yerleri e-devlet sistemi üzerinden duyurulacak. 2000/4 askerlik yerleri sorgulama işleminin nasıl yapılacağı da merak ediliyor. E-devlet askerlik yerleri sorgulama işlemi için öncelikle adayların T.C. kimlik numaraları ve e-devlet şifreleriyle beraber sisteme giriş yapması gerekiyor. Bu sayede adaylar sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecek.
MSB tarafından yapılan açıklama metninde Kovid-19 salgını gerekçesiyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve temas riskini de en aza indirmek amacıyla sevk süreci ile alakalı bütün işlemlerin e-devlet üzerinden yapılacağı belirtiliyor. Bunun yanı sıra zorunlu durumlar haricinde askerlik şubelerin işlem yapılmayacağı da açıklanıyor. Askerlik yerleri ne zaman belli olur sorusunun yanı sıra yapılan açıklamada Kovid-19 testi ile ilgili süreç de yer alıyor. Bu nedenle adaylar asal.msb.gov.tr resmi internet adresi üzerinden konuyla ilgili detaylı bilgiye ulaşabiliyor.