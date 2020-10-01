2020 Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/4 celp dönemi e-devlet askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?

2000/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak sorusu vatandaşlar arasında çok daha sık sorulmaya başlandı. MSB tarafından Kasım celbi askerlik yerleri ile ilgili bir açıklama geldi. Böylece askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih öğrenildi. Peki, 2000/4 askerlik yeri ne zaman belli olur? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak Kasım 2020? Askerlik yerleri belli oldu mu? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...

2020 KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım 2020 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak konusunda vatandaşlar arasında araştırmalar devam ederken konuyla ilgili olarak MSB tarafından önemli bir açıklama geldi. 2000/4 celp dönemi ile ilgili çok sayıda detay merak ediliyor. MSB tarafından; Kasım 2020 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsünde olan yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleri ile alakalı konular açıklandı. Buna göre kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak sorusu da netleşmiş oldu.

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-devlet üstünden yükümlülere duyurulacak. Aynı zamanda sınıflandırılmış olan yükümlüler yeniden sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Açıklamada yer alan tabloya göre bedelli er (Ekim celp ve sevk dönemi) sevk tarihi 3 Ekim 2020 ve kovid-19 testinin yapılabileceği/sevk belgesinin alınabileceği tarihler 29 Eylül-3 Ekim 2020 olarak belirtiliyor. Yedek Subay/Astsubay adayları, erbaş/er (1. grup) sevk tarihi 30 Ekim 2020 ve kovid-19 testinin yapılabileceği/sevk belgesinin alınabileceği tarihler 26-30 Ekim 2020 olarak görünüyor.