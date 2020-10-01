HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 2020 Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/4 celp dönemi e-devlet askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?

2020 Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/4 celp dönemi e-devlet askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 17:08 | Son Güncelleme

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak sorusu vatandaşlar arasında sorulmaya başlandı. MSB 2000/4 celp dönemi ile ilgili bir duyuru yayımladı. 2020 Kasım askerlik yerleri ile ilgili açıklama bekleyen vatandaşlar, yerlerin ne zaman ve ne şekilde açıklanacağını merak ediyor. MSB’nin duyurusuna göre askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağı ve e-devlet askerlik yeri sorgulama işleminin nasıl yapılacağı belli oldu. Peki, 2020 Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2020 Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/4 celp dönemi e-devlet askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?

2000/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak sorusu vatandaşlar arasında çok daha sık sorulmaya başlandı. MSB tarafından Kasım celbi askerlik yerleri ile ilgili bir açıklama geldi. Böylece askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih öğrenildi. Peki, 2000/4 askerlik yeri ne zaman belli olur? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak Kasım 2020? Askerlik yerleri belli oldu mu? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...

2020 KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım 2020 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak konusunda vatandaşlar arasında araştırmalar devam ederken konuyla ilgili olarak MSB tarafından önemli bir açıklama geldi. 2000/4 celp dönemi ile ilgili çok sayıda detay merak ediliyor. MSB tarafından; Kasım 2020 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsünde olan yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleri ile alakalı konular açıklandı. Buna göre kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak sorusu da netleşmiş oldu.

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-devlet üstünden yükümlülere duyurulacak. Aynı zamanda sınıflandırılmış olan yükümlüler yeniden sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Açıklamada yer alan tabloya göre bedelli er (Ekim celp ve sevk dönemi) sevk tarihi 3 Ekim 2020 ve kovid-19 testinin yapılabileceği/sevk belgesinin alınabileceği tarihler 29 Eylül-3 Ekim 2020 olarak belirtiliyor. Yedek Subay/Astsubay adayları, erbaş/er (1. grup) sevk tarihi 30 Ekim 2020 ve kovid-19 testinin yapılabileceği/sevk belgesinin alınabileceği tarihler 26-30 Ekim 2020 olarak görünüyor.

Bedelli er (kasım celp ve sevk dönemi) ise sevk tarihi 21 Kasım 2020 ve kovid-19 testinin yapılabileceği/sevk belgesinin alınabileceği tarihler 17-21 Kasım 2020 olarak açıklanıyor. Erbaş/Er (2. grup) sevk tarihi 25 Kasım 2020 ve kovid-19 testinin yapılabileceği/sevk belgesinin alınabileceği tarihler 21-25 Kasım 2020 olarak belirtiliyor. Son olarak erbaş/er (3. grup) da sevk tarihi 24 Aralık 2020 ve kovid-19 testinin yapılabileceği/sevk belgesinin alınabileceği tarihler 20-24 Aralık 2020 olarak görünüyor. Vatandaşların merak ettiği askerlik yerleri ne zaman açıklanacak sorusunun yanı sıra sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağı da araştırılıyor.

E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA

Kasım 2020 celp dönemi ile ilgili olarak sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağı da belli oldu. 23 Ekim 2020 tarihinde 2020 kasım askerlik yerleri e-devlet sistemi üzerinden duyurulacak. 2000/4 askerlik yerleri sorgulama işleminin nasıl yapılacağı da merak ediliyor. E-devlet askerlik yerleri sorgulama işlemi için öncelikle adayların T.C. kimlik numaraları ve e-devlet şifreleriyle beraber sisteme giriş yapması gerekiyor. Bu sayede adaylar sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecek.

MSB tarafından yapılan açıklama metninde Kovid-19 salgını gerekçesiyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve temas riskini de en aza indirmek amacıyla sevk süreci ile alakalı bütün işlemlerin e-devlet üzerinden yapılacağı belirtiliyor. Bunun yanı sıra zorunlu durumlar haricinde askerlik şubelerin işlem yapılmayacağı da açıklanıyor. Askerlik yerleri ne zaman belli olur sorusunun yanı sıra yapılan açıklamada Kovid-19 testi ile ilgili süreç de yer alıyor. Bu nedenle adaylar asal.msb.gov.tr resmi internet adresi üzerinden konuyla ilgili detaylı bilgiye ulaşabiliyor.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili
AK Partili Başkan koronaya yakalandı!AK Partili Başkan koronaya yakalandı!
İşte Gelinim Mutfakta etli pay yemeğinin tarifi!İşte Gelinim Mutfakta etli pay yemeğinin tarifi!
En Çok Okunan Haberler
Sahilde gitar çalan tıp fakültesi öğrencisi dehşeti yaşadı!
Sahilde gitar çalan tıp fakültesi öğrencisi dehşeti yaşadı!
Sahte senet çetesinin kurduğu düzen şeytanın bile aklına gelmez
Sahte senet çetesinin kurduğu düzen şeytanın bile aklına gelmez
Olay yorumdan sonra mesaj yağıyor
Olay yorumdan sonra mesaj yağıyor
Bir şok daha! Esra Erol'un ekibi panikte
Bir şok daha! Esra Erol'un ekibi panikte
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom!
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom!
Mezar taşlarını gören şaşıp kalıyor: Lütfen bize iş çıkarmayın
Mezar taşlarını gören şaşıp kalıyor: Lütfen bize iş çıkarmayın
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Diğer Haberler
Ordu'da dizi setinde ilginç anlar! Kaçırılma sahnesini gerçek sandı ve...
Dizi setinde ilginç anlar! Kaçırılma sahnesini gerçek sandı ve...
MSB duyurdu! PKK'nın 2 koridorlu mağarası kullanılamaz hale getirildi
MSB duyurdu! Kullanılamaz hale getirildi
Mersin Şehir Hastanesi'nde ölümcül hastalık üredi iddiasına yanıt!
Şehir Hastanesi'nde ölümcül hastalık üredi iddiası! Yanıt geldi
Bolu Valisi Ahmet Ümit’ten hastane yatak sayısı uyarısı
Vali uyardı! 'Vakalar böyle artarsa yataklarımız yetmez'
AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, koronavirüse yakalandı
AK Partili Başkan koronaya yakalandı!
Koronavirüsü unutturan olay! Banka çatısındaki adamı görenler, durup izledi
Gören durup bir daha baktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.