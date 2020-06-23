KİPTAŞ Slivri 4. Etap konut projesine katılan alt ve orta gelir seviyesine dahil olan vatandaşlar başvuru sürelerinin bitmesiyle birlikte kura çekiliş tarihini heyecanla beklemeye başladı. Peki, 2020 KİPTAŞ Silivri 4. etap kura çekimi ne zaman?

2020 KİPTAŞ Silivri 4. etap kura çekimi ne zaman yapılacak?

KİPTAŞ’ın İstanbul Silivri’de yapması planlanan 4. Etap projesi, başvuru süresinin bitmesinin ardından ne zaman kura çekilişi yapılacağı vatandaşların gündemine oturdu. Sadece evi olmayan, üzerine ait ev tabusu olmayan dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların katılabildiği konut projesi için gözler İBB’den gelecek açıklamaya odaklandı. İşte, KİPTAŞ Silivri 4. etap kura çekimi hakkında ayrıntılar...

Silivri KİPTAŞ 4. Etap kura çekimi ne zaman?

KİPTAŞ Silivri 4. etap kura çekim tarihi henüz olmadı fakat gün içerisinde, KİPTAŞ’ın resmi internet sitesinden açıklama yapılacak. Açıklama yapıldığı anda haberimizde yer vereceğiz.

2020 KİPTAŞ Silivri başvuru süreci

Ön başvuruların 31 Mayıs saat 24:00’da başladığı ve 21 Haziran 2020 saat 17:00’de sona erdiği Silivri 4. Etap Konutları için şu an itibari ile başvuru alınmayacak.

