2020 KPSS ÖABT giriş belgesi alma ekranı! ÖSYM'den HES kodu uyarısı! KPSS ÖABT sınav giriş yerleri açıklandı!

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nin (ÖABT) sınav yerlerini açıklandı mı merak edenler için cevap geldi. Sınava 20 Eylül'de girecek olan adaylar, 2020 KPSS ÖABT giriş belgesi nasıl alınır araştırılıyor. Adaylar sınava girecekleri yerleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden kullanıcı giriş bilgileri ile öğrenebilecek. 2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne giriş belgeleri erişime açıldı mı merak eden adaylar için sınav bilgileri haberimizde...

2020 KPSS ÖABT SINAV YERLERİ BELLİ OLDU!

20 Eyylül'de yapılacak olan 2020 KPSS ÖABT sınavı giriş yerleri erişime açıldı. Adaylar ÖSYM’nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak, sınava girecekleri yerin bilgilerine ulaşabilecek. Adaylar sınava girecekleri bina ve sınav salonlarını görebileceği, ÖABT sınav giriş belgesi ile HES kodunu da girişte güvenlik personeli ile paylaşacak.

ÖSYM'DEN SAAT UYARISI GELDİ!

2020 KPSS ÖABT sınavına girecek olan adaylar, 20 Eylül tarihinde sabah oturumu için saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.