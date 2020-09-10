2020 KPSS Ön Lisans geç başvuru tarihleri ne zaman? ÖSYM son dakika açıklama yaptı!

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvurularının bitmesiyle birlikte, ortaöğretim ve önlisanstan mezun olan adayları heyecan sardı. 2020 KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavına başvurmak için gün sayan memur adayları, sınav başvuru tarihleri ile birlikte 2020 KPSS önlisans ve ortaoğretim sınavının geç başvuru tarihinin ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. ÖSYM'den konu ile ilgili açıklama yapılarak KPSS ortaöğretim ile önlisans geç başvuru tarihleri duyuruldu. İşte KPSS önlisans geç başvuru tarihi...

Binlerce memur adayının heyecanla beklediği KPSS önlisans ve lise düzeyi sınavlarının geç başvuru tarihleri açıklandı. Ağustos ayı itibari ile başlayan sınavlar Aralık ayına kadar yayılacak ve 27 Aralık'ta son bulacak. 2020 KPSS önlisans ve ortaöğretim geç başvuru tarihleri ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından duyurusu ile açıklandı. ÖSYM 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans için geç başvuru günlerinin 10-11 Eylül olduğunu açıkladı.