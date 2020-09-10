2020 KPSS Ön Lisans geç başvuru tarihleri ne zaman? ÖSYM son dakika açıklama yaptı!

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvurularının bitmesiyle birlikte, ortaöğretim ve önlisanstan mezun olan adayları heyecan sardı. 2020 KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavına başvurmak için gün sayan memur adayları, sınav başvuru tarihleri ile birlikte 2020 KPSS önlisans ve ortaoğretim sınavının geç başvuru tarihinin ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. ÖSYM'den konu ile ilgili açıklama yapılarak KPSS ortaöğretim ile önlisans geç başvuru tarihleri duyuruldu. İşte KPSS önlisans geç başvuru tarihi...
Binlerce memur adayının heyecanla beklediği KPSS önlisans ve lise düzeyi sınavlarının geç başvuru tarihleri açıklandı. Ağustos ayı itibari ile başlayan sınavlar Aralık ayına kadar yayılacak ve 27 Aralık'ta son bulacak. 2020 KPSS önlisans ve ortaöğretim geç başvuru tarihleri ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından duyurusu ile açıklandı. ÖSYM 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans için geç başvuru günlerinin 10-11 Eylül olduğunu açıkladı.
ÖSYM'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "2020-KPSS Ön Lisans için 10-11 Eylül 2020 tarihleri geç başvuru günleridir. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yarın (11 Eylül 2020) saat 23.59'da sona erecektir" denildi.
Bu yıl KPSS sınavlarının tarihleri Ağustos ayında başlayarak, beş ay sürecek ve Aralık'a kadar devam edecek. KPSS sınavlarının içinde; lisans, önlisans, ortaöğretim, öğretmenlik, EKPSS, Din Hizmetleri Alan Bilgisi gibi bölümler bulunuyor. İşte 2020 KPSS sınavlarının tarihleri..
2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020
2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020
2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020
2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020
2020 EKPSS: 11 Ekim 2020
2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020
2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020
2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020
2020 KPSS lisans sınavına dört yıllık üniversiteden mezun olanların yanı sıra, mezun olacak adaylar da katılabilecek. Eğer yüksek lisans ve doktorasını yapmış adaylar da başvuruda bulunacaksa, bu adaylar alan sınavlarına girerken, lisans diplomasını aldıkları bölümün alan sınavına katılacaklardır.
Sınav geçerlilik süresi iki yıl olduğu için iki yıl içinde lisans diplomasını alacak olan adayların da sınava katılması gerekir. Eğer iki yıl içinde mezun durumu olmazsa, adayın KPSS sonucuna dair elde ettikleri hiçbir haktan yararlanamazlar.
KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavlarına katılacakların merak ettiği bir diğer konu da 2020 KPSS ortaöğretim ve önlisans sınav ücretleri ne kadar olacağı sorusunun cevabı. KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavlarına ilişkin başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı fakat aşağıda bulunan KPSS lisans sınav ücretlerine yakın bir ücret olması bekleniyor.
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL
olarak belirlenmişti.
KPSS ortaöğretim ve önlisans 2020 KPSS başvuruları adayın TC kimlik numarası ve şifresi ile ÖSYM'nin resmi internet sitesinde bulunan AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden yapılacak.
KPSS önlisans ve ortaöğretim başvurularınızın tamamlanması için mutlaka belirlenen sınav ücretini yatırmanız gerekecek. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yapmak başvuru için yeterli bir işlem değildir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır
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