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2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 01:23 | Son Güncelleme

2020 Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz'a denk geliyor. Kurban Bayramı 31 Temmuz cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos pazartesi günü sona erecek. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi gün? Kurban Bayramı tatili ne zaman? 2020 Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte tüm detaylar...

2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

2019 Kurban Bayramı, 10 Ağustos Cumartesi arefe günüyle başlamıştı. 2020 Kurban Bayramı arefe günü 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı 2020: 31 Temmuz 2020 Cuma, 1 Ağustos 2020 Cumartesi, 2 Ağustos 2020 Pazar ve 3 Ağustos 2020 Pazartesi olmak üzere 4 gün tatil yapabilirsiniz.

2020 Kurban Bayramı tarihi şöyle;

30 Temmuz 2020 Perşembe Kurban Bayramı Arefesi

31 Temmuz 2020 Cuma Kurban Bayramı (1.Gün)

1 Ağustos 2020 Cumartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

2 Ağustos 2020 Pazar Kurban Bayramı (3.Gün)

3 Ağustos 2020 Pazartesi Kurban Bayramı (4.Gün)

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

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