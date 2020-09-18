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2020 KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor?

EĞİTİM HABERLERİ  | 18.09.2020 17:50 | Son Güncelleme

KYK yurt başvuruları ile ilgili olarak öğrencilerin meraklı araştırmaları devam ediyor. YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra bir programa yerleşme hakkı kazanan öğrenciler, KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak sorusunun yanı sıra KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak sorusunun da cevabını merak ediyor. KYK yurt başvuruları ile ilgili son olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı YÖK tarafından belirlenecek akademik takvimi işaret etmişti. Peki, 2020 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor

2020 KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor?

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak sorusu bir süredir gündemi meşgul eden konuların başında geliyor. YKS tercihleri açıklandıktan ve üniversite adayları yerleştikleri üniversiteleri öğrendikten sonra KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor sorusunu sormaya başladı. KYK yurt başvuruları ile ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarihlerin YÖK tarafından yapılacak akademik takvim açıklamasına göre belirleneceğini söylemişti. KYK yurt başvuruları ne zaman sorusu güncelliğini koruyor. Geçen sene başvurular Ağustos ayında alınırken bu sene Covid-19 salgını gerekçesiyle henüz gerçekleşmedi. KYK yurt başvuruları için 1 Ekim sonrası bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları e-devlet üzerinden yapılıyor. YKS’ye girerek ilk kez bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanmış olan hazırlık sınıfı ve birinci sınıf öğrencilerinin yanı sıra ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; ÖSYM tarafından ilgili tarihlerin açıklanmasıyla beraber e-devlet üzerinden gerçekleşecek. Başvuru işlemleri için öğrenciler e-devlet sistemine giriş yaparken internet bankacılığı, e-devlet şifresi, e-imza, T.C. kimlik kartı ya da mobil imza yöntemlerinden bir tanesini kullanabiliyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yurt başvuruları kadar öğrenciler tarafından KYK burs başvuruları ne zaman sorusunun cevabı da merak ediliyor. KYK burs başvuruları ile ilgili işlemler konusunun da YÖK tarafından belirlenecek takvim doğrultusunda netleşmesi beklentiler arasında. KYK bursu olarak üniversite öğrencilerinin karşısında öğrenim kredisi ve burs olarak iki seçenek bulunuyor. Bu konuyla ilgili de yetkililerin yakın zamanda bir açıklama yapması bekleniyor.

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