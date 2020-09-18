2020 KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor?

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak sorusu bir süredir gündemi meşgul eden konuların başında geliyor. YKS tercihleri açıklandıktan ve üniversite adayları yerleştikleri üniversiteleri öğrendikten sonra KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor sorusunu sormaya başladı. KYK yurt başvuruları ile ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarihlerin YÖK tarafından yapılacak akademik takvim açıklamasına göre belirleneceğini söylemişti. KYK yurt başvuruları ne zaman sorusu güncelliğini koruyor. Geçen sene başvurular Ağustos ayında alınırken bu sene Covid-19 salgını gerekçesiyle henüz gerçekleşmedi. KYK yurt başvuruları için 1 Ekim sonrası bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları e-devlet üzerinden yapılıyor. YKS’ye girerek ilk kez bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanmış olan hazırlık sınıfı ve birinci sınıf öğrencilerinin yanı sıra ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; ÖSYM tarafından ilgili tarihlerin açıklanmasıyla beraber e-devlet üzerinden gerçekleşecek. Başvuru işlemleri için öğrenciler e-devlet sistemine giriş yaparken internet bankacılığı, e-devlet şifresi, e-imza, T.C. kimlik kartı ya da mobil imza yöntemlerinden bir tanesini kullanabiliyor.