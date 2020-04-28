2020 LGS ertelenecek mi? 2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak?

Nisan ayının sonuna geldik yani 2020 LGS yaklaşıyor. Öğrencilerin önünde neredeyse 1 aylık bir süre var. Ancak koronavirüs salgını devam ediyor ve bu nedenle öğrenciler LGS ertelenecek mi merak ediyorlar? Yeni yayınlanacağı iddia edilen bir genelgeye göre LGS ertelenebilir.
CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova yeni bir genelgenin önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirterek genelgeye ilişkin Ankara’da konuşulan bilgileri paylaştı.
Canova’nın açıklamasına göre LGS sınavının da temmuz ayının sonlarına doğru ertelenebileceği yönünde. Okullarında Eylül ayında açılması telafi eğitimlerinin de sonbaharda yapılması ön görülüyor.