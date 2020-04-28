2020 LGS ertelenecek mi? 2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak?

Nisan ayının sonuna geldik yani 2020 LGS yaklaşıyor. Öğrencilerin önünde neredeyse 1 aylık bir süre var. Ancak koronavirüs salgını devam ediyor ve bu nedenle öğrenciler LGS ertelenecek mi merak ediyorlar? Yeni yayınlanacağı iddia edilen bir genelgeye göre LGS ertelenebilir.

2020 LGS ERTELENECEK Mİ?

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova yeni bir genelgenin önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirterek genelgeye ilişkin Ankara’da konuşulan bilgileri paylaştı.

Canova’nın açıklamasına göre LGS sınavının da temmuz ayının sonlarına doğru ertelenebileceği yönünde. Okullarında Eylül ayında açılması telafi eğitimlerinin de sonbaharda yapılması ön görülüyor.

LGS TÜRKÇE SORULARININ KONULARI

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Deyimler ve Atasözleri

Cümlenin Öğeleri

Söz Sanatları

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Noktalama İşaretleri

Cümlede Anlam

Metin Türleri

Cümle Türleri

LGS MATEMATİK SORULARININ KONULARI

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Kareköklü İfadeler

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