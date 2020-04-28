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2020 LGS ertelenecek mi? 2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 17:25 | Son Güncelleme

7 Haziran’da yapılması planlanan LGS ertelenecek mi merak ediliyor? 18 yaş altındakiler sokağa çıkma yasağına tabi oldukları için evdeler ve pek çoğu sınava hazırlanıyor. Peki Merkezi sınavla öğrenci alan okullar için yapılacak LGS ertelenir mi?

2020 LGS ertelenecek mi? 2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak?

Nisan ayının sonuna geldik yani 2020 LGS yaklaşıyor. Öğrencilerin önünde neredeyse 1 aylık bir süre var. Ancak koronavirüs salgını devam ediyor ve bu nedenle öğrenciler LGS ertelenecek mi merak ediyorlar? Yeni yayınlanacağı iddia edilen bir genelgeye göre LGS ertelenebilir.

2020 LGS ERTELENECEK Mİ?

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova yeni bir genelgenin önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirterek genelgeye ilişkin Ankara’da konuşulan bilgileri paylaştı.

Canova’nın açıklamasına göre LGS sınavının da temmuz ayının sonlarına doğru ertelenebileceği yönünde. Okullarında Eylül ayında açılması telafi eğitimlerinin de sonbaharda yapılması ön görülüyor.

LGS TÜRKÇE SORULARININ KONULARI

  • Fiilimsiler
  • Sözcükte Anlam
  • Söz Gruplarında Anlam
  • Deyimler ve Atasözleri
  • Cümlenin Öğeleri
  • Söz Sanatları
  • Yazım Kuralları
  • Noktalama İşaretleri
  • Cümlede Anlam
  • Metin Türleri
  • Cümle Türleri

LGS MATEMATİK SORULARININ KONULARI

  • Çarpanlar ve Katlar
  • Üslü İfadeler
  • Kareköklü İfadeler
  • Veri Analizi
  • Olasılık
  • Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

LGS FEN BİLİMLERİ SORULARININ KONULARI

  • Mevsimlerin Oluşumu
  • İklim ve Hava Hareketleri
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