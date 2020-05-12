2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Gündeme dair birçok haberi televizyon kanalları sayesinde alıyor, keyifli vakit geçirmek için dizi ve filmleri bu ekrandan takip ediyoruz. Üstelik televizyonların son derece geliştiği, yeni yeni teknolojik kavramlarla bezendiği, ekranların gittikçe büyüdüğü son yıllarda hangi televizyonu alacağımıza da karar vermek haliyle zorlaştı. Bu yazıda öncelikle televizyon satın alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğine ve günlük hayatımızda çok da rastlamadığımız bazı teknolojik ifadelerin ne anlamlara geldiğine değineceğiz. TELEVİZYON SATIN ALIRKEN BİLİNMESİ GEREKENLER Televizyon satın almak istiyorsanız eğer, öncelikle evinizde nereye konumlayacağınızı belirleyerek işe başlayabilirsiniz. Televizyonun boyutunu belirlerken, odanızın genişliği ve oturma grubunuzun televizyona olan mesafesini hesaplamalısınız. Ne çok fazla yakın olmalı ne de çok uzak olmalısınız. Televizyon ölçüsünü belirlerken ise ‘’ şeklinde belirtilen ve inç olarak okunan ölçü birimi kullanılır. Sayılar büyüdükçe ekranın büyüklüğü artarken, sayılar küçüldükçe ekran da küçülür. 65 ‘’ (162 Ekran) ve daha fazla olan ekranlar oldukça büyüktür ve ciddi anlamda geniş bir salona sahip evler için tercih edilir. Standart genişlikte evlerin salonlarında tercih edilen ölçü genellikle 50 inç (125 ekran) ve 64 inç (160 ekran) arasında olmaktadır. Siz de salonunuzun büyüklüğüne göre bu ölçüleri dikkate alabilirsiniz. 49 inçten (122 ekran) daha küçük ölçüde olanlar ise mutfak, yatak odası gibi daha küçük alanlar için tercih edilmektedir.

Bilinmesi gereken bir diğer değer ise ekran çözünürlüğü olmaktadır. Günümüzde LED Tv, OLED Tv ve QLED Tv’yi birbirinden farklılaştıran bu değerler televizyonda izlediğiniz bir görüntünün canlılık, parlaklık değerini ifade eder. En eski teknolojilerden olan HD ekranlar 720 piksel çözünürlüğe sahiptir. Full HD ekranın ise çözünürlüğü 1080 piksel olmaktadır. 4K UHD ise teknolojinin getirdiği en üst düzey çözünürlük seviyesini ifade eder. Renk ve karşıt unsurlar, piksel değeri arttıkça daha da belirginleşmektedir. Elbette bu tarz özellikler arttıkça televizyonun özellikleri ve fiyatları da artmaktadır. Piyasada en çok tercih edilen televizyonları ele aldığımızda bu özellikleri daha net göreceksiniz. Televizyonları daha yakından incelemek ve fiyatlarını karşılaştırmak için hemen tıkla! 1) Arçelik A32L57454B LED TV lGODlhAgABAIAAAAAAAAAAACH5BAEAAAAALAAAAAACAAEAAAICBAoAOw==" alt="Arçelik" /> Yerli markalar arasında televizyondaki kalitesi ile bilinen Arçelik’in A32L 5745 4B modeli en çok satılan ekonomik televizyonlar arasında bulunuyor. 32’’ yani yaklaşık 80 cm ekran boyutuna sahip olan bu akıllı televizyon HD çözünürlüğe sahip ve A enerji sınıfında yer alıyor. Arçelik A32L 5745 kullanıcı yorumları incelendiğinde uygun fiyatlı bu televizyonun görüntü kalitesinin son derece üst düzeyde olduğu belirtiliyor. Eğer evinizde salon yerine oturma odasına ya da daha küçük bir odaya televizyon almak istiyorsanız 32 inç boyutundaki bu ekranı mutlaka seçenekleriniz arasına eklemelisiniz.

2) Vestel 40FD5050 Uydu Alıcılı Full HD LED TV Yine yerli markalarımız arasında televizyon modelleri ile öne çıkan markalardan biri olan Vestel’in 40FD5050 modeli en çok satın alınan televizyonlar arasında bulunuyor. Uygun fiyatlı LED TV’ler arasındaki bu akıllı ekran 40 inç boyutu ile satışa sunuluyor. Full HD özelliği ve 1920x1080 ekran çözünürlüğü ile evinizde sinema keyfi yaşamanın en ekonomik yollarından biri. Dahili uydu alıcısı sayesinde herhangi bir dış bağlantıya gerek kalmadan tüm uydu kanallarını da ekranınızdan izleyebiliyorsunuz. Vestel’in patentli görüntü işlemcisi Pixellence ise mükemmel görüntü kalitesine ulaşmanızı sağlıyor. 3) LG 49UK7550 4K UHD webOS Smart LED TV Televizyon markaları arasında önde gelenlerden biri olan LG’nin bu modeli en çok tercih edilen akıllı ekranlardan biri. 49 inç, 55 inç ve 65 inç seçenekleri bulunan LG 49UK7550 4K UHD’nin öne çıkan özelliği ise Nano Cell Color tekniği. Bu teknik sayesinde renk doğruluğu en üst düzeye çıkıyor ve seyir keyfini arttırıyor. 4K UHD ise geniş izleme açısını ifade ediyor, TV kenarında bulunan incecik şeritler ile televizyon ekranının tamamı neredeyse kullanılabilir hale geliyor. Diğer televizyonlardan birkaç adım öne çıkaran özelliği ise sesli komut sistemine sahip olması. Yani bu televizyona sahip olduğunuzda sürekli kumanda aramanıza gerek kalmıyor, dil işleme ve ses tanıma özelliği sayesinde sesinizle kanal değiştirebiliyorsunuz.