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2020 Sözleşmeli öğretmen adaylarının sözlü sınav yerleri belli oldu!

EĞİTİM HABERLERİ  | 22.06.2020 17:17 | Son Güncelleme

20 bin özleşmeli öğretmen kadrosu için başvuran adayların sözlü sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu olmuştu. Sözleşmeli öğretmen adaylarının sözlü sınav yerleri belli oldu mu? Bugün MEB’den gelen son dakika açıklaması ve detayları haberimizde.

2020 Sözleşmeli öğretmen adaylarının sözlü sınav yerleri belli oldu!

Binlerce sözleşmeli öğretmen alımı için kadro bekleyen adayın merak ettiği haber geldi. 20 bin özleşmeli öğretmen kadrosu için başvuran adayların sözlü sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu olmuştu. Sözleşmeli öğretmen adaylarının sözlü sınav yerleri belli oldu mu? Bugün MEB’den gelen son dakika açıklaması ve detayları haberimizde.

Sözleşmeli öğretmen adayları sözlü sınav yerlerini nasıl öğrenecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen adaylarının sözlü sınav yerlerini e- Devlet üzerinden öğrenebileceği belirtildi.

Sözlü sınavlar ne zaman yapılacak?

Sözleşmeli öğretmen adaylarının sözlü sınavları 6 – 25 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve sonuçlar 28 Temmuz’da MEB tarafından duyurulacak.

Eğer sonuçlara itiraz etmek isteyen adaylar olursa, itiraz için başvuru tarihleri 4 – 7 Ağustos’ta yapılacak. Sözleşmeli öğretmen adayları sözlü sınav sonuçlarına itiraz sonuçları ise 10 Ağustos’ta açıklanacak.

Sözleşmeli öğretmen adaylarını atama tercihleri ne zaman yapılacak?

Atama tercihleri 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.


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