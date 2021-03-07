2020 STS sınavı zor muydu kolay mıydı? 2020 STS sınavı yorumları belli oldu

Sorular çoktan seçmeli olmakta ve STS'den başarı ile geçebilmek 100 puan üzerinden 40 puan alınması gerekmektedir.

STS Diş Hekimliği sınavında 40 temel bilimler, 80 klinik bilimler olmak üzere 120 soru bulunmaktadır.

Hekim adaylarının Türkiye'de çalışabilmesi için bu sınava girip denklik almaları zorunludur. STS'yi başarıyla geçen adayların denklik işlemleri başlatılırken sınavda başarısız olan hekimlerin denklik başvuruları maalesef geçersiz sayılmaktadır.

STS, diş hekimliği lisanslarını yurt dışında tamamlayan hekimlerin görevlerini Türkiye sınırları içerisinde icra edebilmeleri için ÖSYM tarafından senede 2 kere düzenlenen "Diş Hekimliği Alanında Seviye Tespit Sınavı"dır.

Diş hekimliği eğitimini Türkiye dışında tamamlamış doktorların, görevlerini Türkiye'de yapabilmesi adına ÖSYM tarafından 2020 senesinde yapılması planlanan 2020 STS 7 Mart 2021 tarihi itibariyle yapıldı. Saat 10:00'da başlayan sınavda hekimler koronavirüs önlemleri sebebiyle bir sene sonra ter dökmüş oldu. Peki 2020 STS soruları nasıldı?

STS'YE KİMLER GİREBİLİR?

STS, diş hekimliği lisanslarını yurt dışında tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için düzenlenir. Bu sınav sonucunda hekim adaylarının mesleğini Türkiye'de icra edebilmesi için denklik alması sağlanır. STS'nin amacı hekimlerin yurt dışında aldıkları diş hekimliği eğitiminin Türkiye müfredatina uygun olup olmadığını test etmektir.

ÖSYM'nin ilgili kılavuzunda belirtildiği gibi STS''ye girebilmek için yurt dışında diş hekimliği eğitiminin tamamlanmış olması ve diploma denkliği için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'na başvurulmuş olunması gerekmektedir.

STS'DE HANGİ DERSLERDEN SORU SORULUR?

Temel Bilimler konularında adaylara şu derslerden sorular sorulur:

Anatomi Histoloji ve Embriyoloji Tıbbi Biyokimya Fizyoloji Tıbbi Farmakoloji Tıbbi Mikrobiyoloji Tıbbi Patoloji Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Klinik Bilimler konusunda ise şu derslerden sorular bulunur:

Protetik Diş Tedavisi Restoratif Diş Tedavisi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Periodontoloji Endodonti Çocuk Diş Hekimliği

2020 STS YORUMLARI

Sınava giren hekimlerden bazıları soruları kolay bulurken bazıları ise soruların terlemelerine yol açtığını belirtti.

Özellikle ikinci oturum olan klinik bilimler kısmındaki soruların oldukça ayırıcı olduğunu belirten doktor adayları, genel olarak sınavın yorumlama kabiliyetini ölçtüğünü de söyledi.

