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2020 TSK Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı Temini sonuçları yayımlandı! Muvazzaf subay alımı sonuçları sorgulama

29.12.2020 17:09 | Son Güncelleme:
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2020 TSK Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı Temini sonuçları yayımlandı! Muvazzaf subay alımı sonuçları sorgulama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), uzun süredir beklenen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı Temini'ne ait sonuçların yayımlandığını bildirdi.

Bir süredir adaylar tarafından muvazzaf subay temini sonuçları ile ilgili açıklamanın yapılması bekleniyordu. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili beklenen açıklama yapıldı. Peki, muvazzaf subay alımı 2020 sonuçları nereden öğrenilir? İşte detaylar…

2020 DIŞ KAYNAKTAN SUBAY ALIMI SONUÇLARI

Adayların konuyla ilgili araştırma yaptığı muvazzaf subay alımı sonuçları belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. MSB’nin yaptığı paylaşımda “MSB Türk Silahlı Kuvvetleri 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı Teminine ait sonuçlar yayımlanmıştır.” açıklaması yer aldı.

Adaylar sonuçların nereden öğrenileceğini de merak ediyor. Paylaşımda, detaylı bilgiye personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

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MUVAZZAF SUBAY ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI


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