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  4. 2020 Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak?

2020 Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 10:23 | Son Güncelleme

Ocak ayına gelinmesiyle birlikte 'Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak?' sorusunun cevabı merak ediliyor. 'Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtına Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Genelgesinde yer verdi. İşte 'Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtı...

2020 Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak?

Veliler ve öğrenciler 'Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak?' sorusunu merak ediyor. Ocak ayına girilmesiyle birlikte 'Yarıyıl
tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak?' sorusu cevabı en çok aranılan soruların arasında yer alıyor. İşte 'Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtı...

YARIYIL TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi yani Sömestr yarıyıl tatili, 20 Ocak 2020 Cuma günü başlayacak.

YARIYIL TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN BİTECEK?

Okullarda ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılı, 19 Haziran 2020 Cuma sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bu yıl ilk kez hayata geçirilen ara tatil programı, 18 Kasım- 22 Kasım 2019 tarihleri arasında uygulanmıştı. İkinci ara tatil ise 6
Nisan 2020'de başlayıp 10 Nisan 2020'de son bulacak.

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