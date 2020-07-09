HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. 2020 Yeni Suzuki Vitara özellikleri ve fiyatı

2020 Yeni Suzuki Vitara özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.07.2020 13:58 | Son Güncelleme

2020 Yeni Suzuki Vitara özellikleri ve Vitara fiyat listesi otomobil severlerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. 2020 Suzuki Vitara fiyatları, yeni Vitara yakıt tüketimi, bagaj hacmi, motor seçenekleri, makyajlı Vitara'nın tasarımında öne çıkan tüm detaylar ve 2020 model Vitara ile ilgili tüm ayrıntıları sizler için derledik.

2020 Yeni Suzuki Vitara özellikleri ve fiyatı

İçindekiler

  • Makyajlı Vitara İncelemesi: Yeni Suzuki Vitara Özellikleri ve Fiyatı
  • Suzuki Vitara 2020 Hakkında
  • Suzuki Vitara’nın Öne Çıkan Özellikleri
  • Makyajlı Vitara’nın Görünüşü Nasıl?
  • Yeni Viara’nın Donanımı ve Sürüş Teknolojileri Nasıl?
  • 2020 Vitara’nın İçi Nasıl? / Suzuki Vitara İç Mekan Özellikleri
  • Suzuki Vitara Motor Seçenekleri
  • Suzuki Vitara Yorumları
  • Yeni Vitara’nın Teknik Özellikleri Nasıl?
  • Suzuki Vitara Bagaj Hacmi ve Boyutları
  • Suzuki Vitara Ne Kadar Hızlanabiliyor / Hızlanma Oranları
  • Benzinli 4 Çeker Vitara’nın Yakıt Tüketimi Ortalaması ve Fren Ölçümleri
  • Suzuki Vitara Fiyatları
  • Sıfır Vitara Fiyat Listesi
  • Suzuki Vitara Sıfır Fiyatları
  • İkinci El Vitara Fiyatları
  • Suzuki Vitara Kampanyaları

Yeni Suzuki Vitara özellikleri ve fiyatı son günlerde otomobil severlerin en çok merak ettikleri arasında. Makyajlı Suzuki Vitara incelemesi arayanlar için yeni Suzuki Vitara modelini değerlendirmeye aldık. 2020 Suzuki Vitara özellikleri ve yeni Suzuki Vitara fiyatı hakkında bilgi arıyorsanız; aradığınız her şey burada!

Makyajlı Vitara İncelemesi: Yeni Suzuki Vitara Özellikleri ve Fiyatı

Yeni Vitara’nın özellikleri ve sıfır Vitara fiyatları son dönemde en çok araştırılanlar arasında. Sıfır Suzuki Vitara fiyat listesi, 2. el Vitara fiyatları ve makyajlı Vitara’nın özellikleri ekseninde bir araştırma yaptık. Suzuki Vitara hakkında bilgi arayanlar ve Suzuki Vitara görsellerine bakmak isteyenler için detaylar şöyle…

Suzuki Vitara 2020 Hakkında

Yılların Suzuki Vitara’sı...Hep sevildi, hep tutuldu ve arazi araçlarına ilgi duyanların özel bir stili benimseyenlerin tercihi oldu. Şimdi, SUV’lar çok moda ama o, yıllardır o havalardaydı zaten...Yeni Vitara’da motor özellikleri, teknik detaylar, sürüş teknolojileri ve tasarım epeyce iddialı. Buna karşın sınıfının en rekabetçi fiyat skalasına sahip modelleri arasında gösteriliyor. Bakalım, ilk bakışta 2020 Vitara özelliklerinde neler dikkat çekiyor?

Suzuki Vitara’nın Öne Çıkan Özellikleri

-Suzuki Vitara fiyatı 228.900 TL’den başlıyor!

-Maksimum hızı 200km/s

-4X4

-Bagaj hacmi: 375 litre

-Benzinli Vitara yakıt tüketimi 6,2 litre

-2020 Suzuki Vitara Özellikleri

-Yeni Vitara’yı değişen tasarım dili / iç mekan özellikleri / sürüş teknolojileri ve moto özellikleri açısından tek tek inceleyelim…

Makyajlı Vitara’nın Görünüşü Nasıl?

Makyajlı Vitara’da değişen çok şey var. Bir önceki nesline göre çok keskin bir ayrım olmasa da detaylar oldukça net. Aydınlatma grubunun tamamı LED ışıklandırma teknolojisiyle donatıldı. Aracın ön panjuru ve tamponunda da değişiklik yapıldı. Yan aynalar ve tavan gövde rengi parlak siyah opsiyonu ile geliyor.

Yeni Viara’nın Donanımı ve Sürüş Teknolojileri Nasıl?

Yenilenen Suzuki Vitara donanım paketleri oldukça zengin sürüş teknolojileri içeriyor. Bunların bazıları standart pakette var ancak büyük bir kısmı maalesef opsiyonel. Şimdi, yeni Vitara’nın sürüş teknolojilerinden bazılarını listeleyelim:

-Ön cam arkasında bir kamera yer alıyor. Lazer sensörü de burada konumlanmış.

-Şerit takip uyarı desteği teknolojisi

-Yalpalama uyarısı

-Kör nokta uyarısı

-Arka çapraz trafik uyarısı

-Trafik işareti tanıma sistemi ve fren desteği

-Adaptif hız sabitleyici

-Eğim iniş kontrol sistemi

2020 Vitara’nın İçi Nasıl? / Suzuki Vitara İç Mekan Özellikleri

Öncelikle pek çok SUV modeline göre çok daha aydınlık ve ferah bir yaşam alanı ile karşı karşıyayız. Vitara’nın panoramik sunroofu da çok etkili bir ferahlık sunuyor.

Vites konsolunda yer alan kumanda grubu çok ergonomik. Hem anlaşılması hem de kullanması kolay kılınmış.
Kokpitte 10,1 inçlik dokunmatik ekran kullanılmış. Bu ekrandan pek çok fonksiyonu dokunmatik olarak yönetebiliyosunuz. Ancak pek çok sürücü hem fikir olacaktır ki, dokunmatik ekranlar, sürüş esnasında o kadar da kullanışlı olmuyor. İşte tam da bu noktaya odaklanan ve kullanıcı yorumlarını dikkate alan marka, yeni Vitara’da iri manuel düğmelere yer vermiş.
Yeni Vitara’nın Motoru Nasıl? / Benzinli Vitara Motor Özellikleri

Suzuki Vitara motor seçeneklerine, benzinli 4X4 Vitara’nın motor özelliklerine bakalım.

Suzuki Vitara Motor Seçenekleri

Öncelikle önden çekişli ve 4X4 versiyonları sunuluyor. 4X4 Vitara motor kaputu altında 1,4 litre 140HP’lik turbo benzinli bir ünite görev yapıyor. 6 ileri otomatik vitesle gelen bu versiyonu inceliyoruz. Önden çekişli versiyon da çok tercih ediliyor. Şimdi, Vitara’nın yakıt tüketimine ve motor özelliklerine bakalım.

Suzuki Vitara Motor Özellikleri

Motor Tipi ve Konumu: Sıralı / turbo - önde ve enlemesine

Yakıt Tipi: Benzin

Silindir ve Subap Sayısı: 4/16

Motor Silindir Hacmi: 1371cc

Maksimum Güç: 103 kW /140 HP 5500 d/d

Maksimum Tork Verisi: 220 Nm 1500 - 4000 d/d

0-100km/s Hızlanma: 10,2 saniye

Maksimum Hızlanma: 200km/s

Şanzıman: 6 ileri otomatik

Aktarma: 4X4

Suzuki Vitara Yorumları

Rahat yönlendirilebilen otomobilin sürücü tepkilerine verdiği cevaplar oldukça hızlı. 4X4 çekiş sistemi ile oldukça güçlü bir sürüş deneyimi yaşatıyor. Sürüş kalitesi ve sürüş güvenliği konularına odaklanan yeni teknolojiler, çok başarılı iş çıkarıyor. Kar - Çamur ve kumlu zeminde kolay kalkış yapılmasını sağlayan ve zemine batmayı önleyen bir sisteme de sahip. Bu yönüyle arazide kullanım için çok iyi bir seçenek.

Yeni Vitara’nın Teknik Özellikleri Nasıl?

2020 Vitara’nın motor özelliklerini paylaştık ama aracın boyutları, yakıt tüketim ortalaması, fren mesafesi ölçümleri gibi teknik bilgilerine de bakalım. Bu bilgiler, aracın manevra kabiliyeti, bagaj hacmi ve doplama - yükleme alanı kapasitesi, yıllık yakıt maliyeti gibi konularda size fikir verebilir.

Suzuki Vitara Bagaj Hacmi ve Boyutları

Bir otomobilin boyutlarını öğrenmek önemlidir. Boyutlar, hem yükleme kapasitesi hem de manevra kabiliyeti hakkında bilgi verir. Ayrıca boyutlar ve aracın toplam ağırlığı gbi veriler, aracın ortalama yakıt tüketimi hakkında da fikir vericidir. Peki, yeni Vitara’nın bagajı ne kadar geniş ve boyutları nasıl?

-Uzunluk: 4175mm

-Genişlik: 1775mm

-Yükseklik: 1610mm

-Dingil Mesafesi: 2500 mm

-Depo Kapasitesi: 47 litre

-Bagaj Hacmi: 375 litre/ 710 litre

-Ağırlık: 1220 kg

Suzuki Vitara Ne Kadar Hızlanabiliyor / Hızlanma Oranları

0-50km/s Hızlanma: 4,4 sn

0-80km/s Hızlanma: 7,5 sn

0-100km/s Hızlanma: 10,5 sn

0-120km/s Hızlanma: 14,1 sn

0-130km/s Hızlanma: 16,0 sn

0-400m Hızlanma: 16,8 sn

Maksimum Hızlanma: 200km/s

Benzinli 4 Çeker Vitara’nın Yakıt Tüketimi Ortalaması ve Fren Ölçümleri

Suzuki Vitara fren testlerinde sıcak zeminde 41m ve soğuk zeminde 40m ölçüm elde edilmiş. 4 çeker benzinli Vitara ne kadar yakıyor sorusu da sıklıkla soruluyor. Vitara’nın yakıt tüketimi ortalaması ise fabrika verilerine göre 6,2 litre.

Suzuki Vitara Fiyatları

Son dönemde Suzuki Vitara fiyatları epeyce merak ediliyor. Özellikle araba kredi faiz oranlarında yapılan indirim ve covid-19 karantina süresi sonunda ortaya çıkan yoğun otomobil ihtiyacı, bu durumun ana nedeni. Elbette SUV’ların yükselen trendi de bu talebe eklenmeli. Suzuki markası yeni Vitara ile kendi segmentinde epeyce ileri görüşlü bir tasarım ve teknoloji sunarken özgün bir otomobile sahip olmak isteyen özel bir kitleyi hedefliyor. Peki, Suzuki Vitara’nın ikinci el fiyatı - güncel Vitara sıfır fiyatları ve Vitara kredi kampanya seçenekleri nasıl?

Sıfır Vitara Fiyat Listesi

Suzuki Vitara 2020 fiyat listesine baktık. Öncelikle yeni Suzuki Vitara fiyat listesindeki tüm versiyonlar otomatik ve benzinli. Hepsi 140 HP güç üreten motor seçeneklerinde çekiş sistemi ve diğer diğer özellikler fark yaratıyor. Sıfır Vitara fiyat listesi şöyle:

Suzuki Vitara Sıfır Fiyatları

Aşağıdaki fiyatlar, hurda teşviki olmaksızındır.

Tek renk seçenekli 1,4 4X2 Suzuki Vitara fiyatı 202.900 TL’den başlıyor.

Çift renk seçenekli 1,4 4X2 Suzuki Vitara fiyatı 207.900 TL’den başlıyor.

Tek renk seçenekli 1,4 4X4 Suzuki Vitara fiyatı 236.900 TL’den başlıyor.

Çift renk seçenekli 1,4 4X4 Suzuki Vitara fiyatı 241.400 TL’den başlıyor.

Tek renk seçenekli 1,4 4X2 Premium Suzuki Vitara fiyatı 257.900 TL’den başlıyor.

Çift renk seçenekli 1,4 4X2 Premium Suzuki Vitara fiyatı 262.900 TL’den başlıyor.

Tek renk seçenekli 1,4 4X4 Premium Suzuki Vitara fiyatı 272.900 TL’den başlıyor.

Çift renk seçenekli 1,4 4X4 Premium Suzuki Vitara fiyatı 277.900 TL’den başlıyor.

İkinci El Vitara Fiyatları

İkinci el Suzuki Vitara fiyatları da sıklıkla araştırılıyor. 2. el Vitara sahibinden / temiz Vitara ikinci el / uyguna Suzuki Vitara gibi arayışlarla bu otomobilin meraklıları fiyat bilgisi tarıyor. Biz de en çok ilan verilen üç farklı ikinci el araba ilan sitesindeki 2. el Suzuki Vitara fiyatlarına baktık. En uygun ikinci el Vitara fiyat bilgisi 34 bin Tl şeklinde girilmiş. En yüksek değer ise 266 bin Tl.

Suzuki Vitara Kampanyaları

Düşük faizle taşıt kredisi kampanyasına ülke genelinden büyük bir ilgi söz konusu oldu. Pek çok kişi, daha önce araç almayı planlamayanlar bile düşük faizle araba kredisi alma isteğiyle hem ikinci el hem de sıfır araç seçeneklerine yöneldi. Düşük faizle Suzuki Vitara kredisi çekmek, faizsiz Vitara kredisi kampanyası ya da uyguna ikinci el Vitara arayışı da elbette arttı. Bu amaçla markanın resmi web sitesine bakmanızı öneriyoruz. Farklı bankaların kredi seçeneklerini izleyebilir, faizsiz Suzuki Vitara almak gibi bir arayışınzı varsa bilgi edinebilir ve hurda teşvikinden yararlaranak sıfır araba alabilirsiniz.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Apple bu yıl sapları küçültecek Apple bu yıl sapları küçültecek
Akdeniz Üniversitesi personel alımı: İŞKUR'dan 82 işçi alımı yapılacakAkdeniz Üniversitesi personel alımı: İŞKUR'dan 82 işçi alımı yapılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı sallayan Ayasofya paylaşımı!

Sosyal medyayı sallayan Ayasofya paylaşımı!

Akşener, Semiha Yıldırım'dan özür diledi

Akşener, Semiha Yıldırım'dan özür diledi

Tokalaşmak isterken böyle öldürüldü

Tokalaşmak isterken böyle öldürüldü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Galatasaray ilk bombasını patlattı

Galatasaray ilk bombasını patlattı

Muharrem İnce'den Ayasofya yorumu

Muharrem İnce'den Ayasofya yorumu

İlginizi Çekebilir

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

Bu otomobil düz vites ama debriyajı yok! İşte özelikleri

Bu otomobil düz vites ama debriyajı yok! İşte özelikleri

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hem performans açısından hemde rahatlık açısından on numara bir araç
Efsane eski kasa Vitara ve Grand Vitara'nın ruhu gitmiş, adı kalmış. Geliştirmek istiyorsanız önce aracın yerden yüksekliğini 5 cm arttırın ki soft arazide biraz işe yarasın, bir de 1.5 veya 1.6 dizel motoru olsun, benzinlinin torku yetmiyor, devamlı vites değiştiriyor. Parasının karşılığını veren araç değil.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Android 11 ne zaman nihai sürüm ile karşımıza çıkacak?

Android 11 ne zaman nihai sürüm ile karşımıza çıkacak?

Oyuncular bu telefona bayılacak

Oyuncular bu telefona bayılacak

Amazon, çalışanlarına TikTok'u 'yanlışlıkla' yasaklamış

TikTok'u 'yanlışlıkla' yasaklamışlar

Benzer ama aynı değil: Sony PlayStation 5 oyun kutularını görücüye çıkardı!

Sony, PS5'in 'görsel' bir detayını daha paylaştı!

Epic Games Store yine boş geçmedi: Üç oyun daha ücretsiz oldu!

Toplam değerleri 111 TL ama artık ücretsizler!

iPhone uygulamalar açılmıyor! iPhone Spotify, PUBG neden açılmıyor?

iPhone uygulamaları neden çalışmıyor? İşte detaylar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.