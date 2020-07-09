2020 Yeni Suzuki Vitara özellikleri ve fiyatı

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Suzuki Vitara’nın Öne Çıkan Özellikleri -Suzuki Vitara fiyatı 228.900 TL’den başlıyor! -Maksimum hızı 200km/s -4X4 -Bagaj hacmi: 375 litre -Benzinli Vitara yakıt tüketimi 6,2 litre -2020 Suzuki Vitara Özellikleri -Yeni Vitara’yı değişen tasarım dili / iç mekan özellikleri / sürüş teknolojileri ve moto özellikleri açısından tek tek inceleyelim… Makyajlı Vitara’nın Görünüşü Nasıl? Makyajlı Vitara’da değişen çok şey var. Bir önceki nesline göre çok keskin bir ayrım olmasa da detaylar oldukça net. Aydınlatma grubunun tamamı LED ışıklandırma teknolojisiyle donatıldı. Aracın ön panjuru ve tamponunda da değişiklik yapıldı. Yan aynalar ve tavan gövde rengi parlak siyah opsiyonu ile geliyor. Yeni Viara’nın Donanımı ve Sürüş Teknolojileri Nasıl? Yenilenen Suzuki Vitara donanım paketleri oldukça zengin sürüş teknolojileri içeriyor. Bunların bazıları standart pakette var ancak büyük bir kısmı maalesef opsiyonel. Şimdi, yeni Vitara’nın sürüş teknolojilerinden bazılarını listeleyelim: -Ön cam arkasında bir kamera yer alıyor. Lazer sensörü de burada konumlanmış. -Şerit takip uyarı desteği teknolojisi -Yalpalama uyarısı -Kör nokta uyarısı

-Arka çapraz trafik uyarısı -Trafik işareti tanıma sistemi ve fren desteği -Adaptif hız sabitleyici -Eğim iniş kontrol sistemi 2020 Vitara’nın İçi Nasıl? / Suzuki Vitara İç Mekan Özellikleri Öncelikle pek çok SUV modeline göre çok daha aydınlık ve ferah bir yaşam alanı ile karşı karşıyayız. Vitara’nın panoramik sunroofu da çok etkili bir ferahlık sunuyor. Vites konsolunda yer alan kumanda grubu çok ergonomik. Hem anlaşılması hem de kullanması kolay kılınmış.

Kokpitte 10,1 inçlik dokunmatik ekran kullanılmış. Bu ekrandan pek çok fonksiyonu dokunmatik olarak yönetebiliyosunuz. Ancak pek çok sürücü hem fikir olacaktır ki, dokunmatik ekranlar, sürüş esnasında o kadar da kullanışlı olmuyor. İşte tam da bu noktaya odaklanan ve kullanıcı yorumlarını dikkate alan marka, yeni Vitara’da iri manuel düğmelere yer vermiş.

Yeni Vitara’nın Motoru Nasıl? / Benzinli Vitara Motor Özellikleri Suzuki Vitara motor seçeneklerine, benzinli 4X4 Vitara’nın motor özelliklerine bakalım. Suzuki Vitara Motor Seçenekleri Öncelikle önden çekişli ve 4X4 versiyonları sunuluyor. 4X4 Vitara motor kaputu altında 1,4 litre 140HP’lik turbo benzinli bir ünite görev yapıyor. 6 ileri otomatik vitesle gelen bu versiyonu inceliyoruz. Önden çekişli versiyon da çok tercih ediliyor. Şimdi, Vitara’nın yakıt tüketimine ve motor özelliklerine bakalım.

Suzuki Vitara Motor Özellikleri Motor Tipi ve Konumu: Sıralı / turbo - önde ve enlemesine Yakıt Tipi: Benzin Silindir ve Subap Sayısı: 4/16 Motor Silindir Hacmi: 1371cc Maksimum Güç: 103 kW /140 HP 5500 d/d Maksimum Tork Verisi: 220 Nm 1500 - 4000 d/d 0-100km/s Hızlanma: 10,2 saniye Maksimum Hızlanma: 200km/s Şanzıman: 6 ileri otomatik Aktarma: 4X4 Suzuki Vitara Yorumları Rahat yönlendirilebilen otomobilin sürücü tepkilerine verdiği cevaplar oldukça hızlı. 4X4 çekiş sistemi ile oldukça güçlü bir sürüş deneyimi yaşatıyor. Sürüş kalitesi ve sürüş güvenliği konularına odaklanan yeni teknolojiler, çok başarılı iş çıkarıyor. Kar - Çamur ve kumlu zeminde kolay kalkış yapılmasını sağlayan ve zemine batmayı önleyen bir sisteme de sahip. Bu yönüyle arazide kullanım için çok iyi bir seçenek. Yeni Vitara’nın Teknik Özellikleri Nasıl? 2020 Vitara’nın motor özelliklerini paylaştık ama aracın boyutları, yakıt tüketim ortalaması, fren mesafesi ölçümleri gibi teknik bilgilerine de bakalım. Bu bilgiler, aracın manevra kabiliyeti, bagaj hacmi ve doplama - yükleme alanı kapasitesi, yıllık yakıt maliyeti gibi konularda size fikir verebilir.

Suzuki Vitara Bagaj Hacmi ve Boyutları Bir otomobilin boyutlarını öğrenmek önemlidir. Boyutlar, hem yükleme kapasitesi hem de manevra kabiliyeti hakkında bilgi verir. Ayrıca boyutlar ve aracın toplam ağırlığı gbi veriler, aracın ortalama yakıt tüketimi hakkında da fikir vericidir. Peki, yeni Vitara’nın bagajı ne kadar geniş ve boyutları nasıl? -Uzunluk: 4175mm -Genişlik: 1775mm -Yükseklik: 1610mm -Dingil Mesafesi: 2500 mm -Depo Kapasitesi: 47 litre -Bagaj Hacmi: 375 litre/ 710 litre -Ağırlık: 1220 kg Suzuki Vitara Ne Kadar Hızlanabiliyor / Hızlanma Oranları 0-50km/s Hızlanma: 4,4 sn 0-80km/s Hızlanma: 7,5 sn 0-100km/s Hızlanma: 10,5 sn 0-120km/s Hızlanma: 14,1 sn 0-130km/s Hızlanma: 16,0 sn 0-400m Hızlanma: 16,8 sn Maksimum Hızlanma: 200km/s Benzinli 4 Çeker Vitara’nın Yakıt Tüketimi Ortalaması ve Fren Ölçümleri Suzuki Vitara fren testlerinde sıcak zeminde 41m ve soğuk zeminde 40m ölçüm elde edilmiş. 4 çeker benzinli Vitara ne kadar yakıyor sorusu da sıklıkla soruluyor. Vitara’nın yakıt tüketimi ortalaması ise fabrika verilerine göre 6,2 litre. Suzuki Vitara Fiyatları Son dönemde Suzuki Vitara fiyatları epeyce merak ediliyor. Özellikle araba kredi faiz oranlarında yapılan indirim ve covid-19 karantina süresi sonunda ortaya çıkan yoğun otomobil ihtiyacı, bu durumun ana nedeni. Elbette SUV’ların yükselen trendi de bu talebe eklenmeli. Suzuki markası yeni Vitara ile kendi segmentinde epeyce ileri görüşlü bir tasarım ve teknoloji sunarken özgün bir otomobile sahip olmak isteyen özel bir kitleyi hedefliyor. Peki, Suzuki Vitara’nın ikinci el fiyatı - güncel Vitara sıfır fiyatları ve Vitara kredi kampanya seçenekleri nasıl?