2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Girgin, Meclis gündeminde bulunan Konaklama Vergisi'nin yükü çeken belediyelere değil, merkezi bütçeye aktarılacağını ifade etti.

Konaklama Vergisi için sektör temsilcilerinden acilen görüş alınması, düzenlemedeki oranın adil olması ve vergi gelirinin belediyelere bırakılması gerektiğini dile getiren Girgin, şöyle devam etti:

"Kendi iç barışını sağlayamamış ülkede turizm gelişmez, ülkenin siyasilerinin kendilerine oy vermeyenleri terörist ilan ettiği ülkede turizm gelişmez. Yetkililer her konuştuğunda artan turist sayısından bahsetmektedir. Her şeyin değerinin altında verildiği bir ülkede turist sayısı artar ama o ülkede turizm kalitesi düşer. Birçok ülkeden turist çekiyorsunuz ama sizden daha az turist sayısına sahip ülkeler sizden daha çok gelir elde ediyor. Bu turizm pastasından pay almak değil, karın tokluğuna ter akıtmaktır. Turizm açısından istenen yolu alamadık. Turizmi her şey dahil ameleliğinden kurtaramadınız. Turizmciye destek olmak yerine artan vergilerle turizmciye ek yük bindirdiniz."