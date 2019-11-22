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2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.11.2019 10:40 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin görüşmelerine başlandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bütçeleri ele alınıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlığının bütçesinin sunumuna başladı.

- Nükleer santrale tepki

Öte yandan komisyon toplantısı öncesinde HDP'li milletvekilleri nükleer santrallere yönelik tepkilerini göstermek için hazırladıkları dövizleri sıralarının üzerine bıraktı.

AK Parti milletvekilleri de jeotermal, güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dikkati çeken, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yürütülen çalışmaları içeren haber ve görsellerin yer aldığı dövizleri sergiledi.

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, HDP milletvekillerinin masalarının önüne giderek elindeki dövizleri gösterdi.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, elindeki bir elektrik faturasını göstererek, "2 yıl önce 90 lira ödeyen vatandaş şu an 150 lira ödüyor. Haydi gelin bunu da konuşalım. Soma'dan Ankara'ya yürümeye gelen işçileri yürütmediniz, madencileri konuşalım." dedi.

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Bütçe Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

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