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2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı! YKS Ek Yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 10:35 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre ÖSYM Başkanı Aygün, 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandığını açıkladı.

2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı! YKS Ek Yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM Başkanı Aygün, "17-23 Eylül tarihleri arasında tercihlerin alındığı 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklanmıştır." açıklamasını yaptı.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÖSYM yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 05 – 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 05 – 07 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.


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