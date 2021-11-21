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2021-2022 DYK kursları ne zaman? Bakan Özer açıkladı! İşte DYK kurs başvuru tarihleri...

21.11.2021 02:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Veliler ve öğrenciler DYK kurslarının tarihi merak ediyor. 6. ve 10. sınıf öğrencileri DYK kurslarının kendileri için açılıp açılmayacağını araştırırken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Peki DYK kursları ne zaman? İşte 2021-2022 DYK kurs başvuru tarihleri...

2021-2022 DYK kursları ne zaman? Bakan Özer açıkladı! İşte DYK kurs başvuru tarihleri...

Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) hakkındaki araştırmalar devam ederken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki 2021 DYK kursları ne zaman?

2021 DYK KURSLARI NE ZAMAN?

Daha önce 8. 7. 8. 11. ve 12. sınıflar ile örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler için DYK kursları açılmıştı. 6. ve 10. sınıflar için de müjdeli haber geldi. Karara göre 2021-2022 eğitim öğretim yılında DYK kursları önümüzdeki günlerde başlayacak.

DYK kursları hali hazırda . 8. 11. ve 12. sınıflar ile örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler için zaten açılmış durumda. Öğrencilerde koronavirüs pandemi sürecine bağlı olarak ortaya çıkan öğrenme kayıplarının giderilmesine yönelik 6. ve 10. sınıf öğrencileri için de destekleme ve yetiştirme kurslarının açılması kararlaştırıldı. DYK kursları 29 Kasım 2021 tarihinde başlayacak. Kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması ise 19-22 Kasım tarihlerinde yapılacak. Öğretmen başvuruları alınması 23-25 Kasım'da, öğrenci başvurularının alınması ve kurs sınıflarının oluşturulması 26-29 Kasım'da alınacak.

DYK KURSLARI KAÇ SAAT OLACAK?

6 ve 10. sınıf öğrencileri için e-Kurs modülü üzerinde seçebilecek ders sayısı en fazla 6'dır. Haftalık olarak ise öğrenciler 18 saate kadar kurs görebiliyor.

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Milli Eğitim Bakanlığı
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