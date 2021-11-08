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2021 AÖF vize sınavları ne zaman? İşte açıköğretim ara sınav takvimi...

08.11.2021 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversitelerde lisans ve önlisans eğitimlerini Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Açıköğretim Fakütesi'nde devam ettiren yüz binlerce öğrenci, üniversitenin belirlediği vize sınav tarihlerini merak ediyor. Peki 2021 AÖF vize sınavları ne zaman? İşte açıköğretim ara sınav takvimi...

2021 AÖF vize sınavları ne zaman? İşte açıköğretim ara sınav takvimi...

Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Açıköğretim Fakütesi'nde eğitim alan yüz binlerce öğrenci, üniversitenin belirlediği vize sınav tarihlerini araştırıyor. Peki 2021 AÖF vize sınavları ne zaman gerçekleşecek?

AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

2021 AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması beklenmekte.
Sınavların 27-28 Kasım 2021 tarihlerinde yapılacak olmasından dolayı sınav yerlerinin de 15 Kasım haftasında açıklanması bekleniyor.

Merakla takip edilen konuyla ilgili ilerleyen günlerde resmi açıklama yapılacak.
AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında gerçekleşecek.

Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında yapılacak.
Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği ifade edildi.

Sınavların online mı ya da yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze şekilde düzenlenmişti.

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