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2021 Audi A3 Sportback 45 TFSI e tanıtıldı. Özellikleri neler? Neler sunuyor?

07.12.2020 14:34 | Son Güncelleme:
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2021 Audi A3 Sportback 45 TFSI e tanıtıldı. Özellikleri neler? Neler sunuyor?

A3 Sportback 40 TFSI e'nin bu yılın başlarında piyasaya sürülmesinin ardından, Audi şimdi de kompakt modelinin 45 TFSI e olan versiyonunu tanıttı.

2021 Audi A3 Sportback 45 TFSI e tanıtıldı. Model tüm ihtişamıyla basına servis edildi. Peki 2021 Audi A3 Sportback 45 TFSI e, ne zaman üretilecek?

2021 Audi A3 Sportback 45 TFSI e

2021 AUDI A3 SPORTBACK 45 TFSI E TANITILDI

Audi, A3 Sportback 45 TFSI e versiyonunu tanıttı. Modelin teknik verilerine bakarsak 150 HP güç ve 250 Nm tork değeri sunan bir içten yanmalı makine yer alıyor. Bu motorun gücü küçük kardeşi aynı. Bununla birlikte ekstra güç olarak, ön tekerleklerin üzerinde çalıştıran ve 109 HP güç ve 330 Nm tork üreten bir de elektrikli motor yer alıyor.

2021 Audi A3 Sportback 45 TFSI e

2021 AUDI A3 SPORTBACK 45 TFSI E’NİN TEKNİK VERİLERİ NELER?

Standart versiyon olan Audi A3 45 TFSI 254 HP güç ve 400 Nm tork değeri sunuyor. Audi A3 Sportback 45 TFSI e ise standart versiyondan 40 HP güç ve 50 Nm tork değeri daha fazla üretiyor. İçten yanmalı versiyonun 0-100 km/s hızlanması 6.8 saniye sürerken, Audi A3 Sportback 45 TFSI e bu işlemi 0.8 saniye daha iyi yapıyor. Modeli maksimum hızı 232 km/s.

2021 Audi A3 Sportback 45 TFSI e

2021 AUDI A3 SPORTBACK 45 TFSI E’NİNBATARYA KAPASİTESİ NE KADAR?

13 kWh lityum iyon pile sahip olan Audi A3 Sportback 45 TFSI e, yaklaşık olarak 63 kilometre menzile ulaşabiliyor. Tammen elektrikli olarak ise model 140 Km/sa hıza ulaşabiliyor.

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