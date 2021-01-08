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2021 Avrupa Yılın Otomobili seçmelerinin 7 finalisti belli oldu

08.01.2021 15:11 | Son Güncelleme:
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2021 Avrupa Yılın Otomobili seçmelerinin 7 finalisti belli oldu

2021 Avrupa Yılın Otomobili seçmelerinin 7 finalisti belli oldu. 29 otomobil arasından yapılan seçim ile liste 7 araca kadar inildi .

Her yıl düzenlenen 2021 Avrupa Yılın Otomobili seçmelerinin son finalistleri belli oldu. Son yedi kişilik listede birbirinden farklı otomobiller var. O listede yaklaşık 60 jüri üyesinden en çok oyu almaya çalışan yedi araç yer alıyor. Bunlar alfabetik sıraya göre Citroen C4, Cupra Formentor, Fiat 500, Land Rover Defender , Skoda Octavia, Toyota Yaris ve Volkswagen ID.3 .

29 ARAÇLIK LİSTEDEN SEÇİLDİ!

Finalistler 29 arabalık bir listeden seçildi ve ödüle hak kazanabilmek için birbirileriyle yarış içerisindeler. Son oylama turu Audi A3, BMW 2 Serisi Gran Coupe, 4 Serisi, Dacia Sandero, Ford Explorer , Kuga, Honda e, Jazz, Hyundai i10, i20, Tucson, Kia Sorento, Mazda MX-30, Mercedes- Benz GLA, GLB, GLS ve S-Class, Peugeot 2008, Polestar 2, Seat Leon, Toyota Mirai ve Volkswagen Golf arasında yapılmıştı. Kazanan otomobil normalde Cenevre Otomobil Fuarı'nın arifesinde ilan edilecekti ancak, 2021 Avrupa Yılın Otomobili, 1 Mart için düzenlenecek olan çevrimiçi bir etkinlikte sanal olarak tanıtılacak.
Avrupa'da Yılın Otomobili 1964'te kuruldu ve ilk kazanan Rover 2000 oldu. Austin 1800 ve Renault 16, 1965 ve 1966'da onları takip ederken, geçen yıl altın madalya Peugeot 208'e gitti.

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