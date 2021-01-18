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2021’de kaç gün tatil var? Bu yıl bayram tatili kaç gün? 2021 kaç gün resmi tatil? 2021 resmi tatil günleri ne zaman?

18.01.2021 12:28 | Son Güncelleme:
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2021’de kaç gün tatil var? Bu yıl bayram tatili kaç gün? 2021 kaç gün resmi tatil? 2021 resmi tatil günleri ne zaman?

2021 yılının gelmesiyle beraber vatandaşlar tarafından 2021’de kaç gün tatil var sorusunun yanıtı araştırılıyor. Özellikle yaz tatili için tatil programı yapmak isteyenler bu yıl bayram tatili kaç gün sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, 2021 kaç gün resmi tatil? 2021 resmi tatil günleri ne zaman? İşte tüm merak edilenler…

2021 yılına girdiğimiz şu günlerde vatandaşların en çok yanıt aradığı sorulardan bir tanesi 2021’de kaç gün resmi tatil var sorusu oldu. Bu nedenle çok sayıda kişi tarafından resmi tatil günleri 2021 araştırılıyor. Bayramların resmi tatil olarak hangi günlere denk geldiği takvimde belli olurken olası bir tatil birleştirme durumunun yaşanıp yaşanmayacağı ise henüz bilinmiyor. İşte tatil planlarını şimdiden yapmak isteyenler için resmi tatiller 2021...

2021’DE KAÇ GÜN TATİL VAR?

2021 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cuma gününe denk geliyor. Dolayısıyla 23 Nisan 2021 tarihinde resmi tatil olacak. Bir diğer resmi tatil olarak kabul edilen gün olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ise bu sene Cumartesi gününe denk gelecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise bu sene resmi tatil olarak Çarşamba gününe denk geliyor. Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilen ve resmi tatil olan 15 Temmuz ise 2021 yılında Perşembe günü olacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı ise bu sene Pazartesi gününe denk geliyor ve resmi tatil olacak. Bir diğer resmi tatil olan 29 Ekim de bu yıl Cuma gününe denk gelecek. Şimdi vatandaşlar tarafından 2021 Ramazan Bayramı kaç gün tatil sorusunun yanıtı da araştırılıyor.

BU YIL BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı ile ilgili olarak yapılan araştırmaların yanı sıra 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün sorusunun yanıtı da vatandaşlar tarafından soruluyor. Bu sene Ramazan Bayramı 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak ve 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Aynı zamanda 12 Mayıs Çarşamba günü de yarım gün tatil olarak geçiyor.

Kurban Bayramı ise bu sene 20 Temmuz Salı günü başlayacak ve 23 Temmuz Cuma günü sona erecek. Ayrıca 19 Temmuz Pazartesi gününün de arefe günü olması nedeniyle yarım gün tatil olması söz konusu.

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2021 RESMİ TATİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

Resmi tatiller her sene resmi ve dini bayram günlerinde gerçekleşiyor. Bazı resmi tatil günlerinde, o günden önceki gün de yarım gün tatil olabiliyor. Buna göre resmi tatil olarak geçen günler; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Ramazan Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Kurban Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı.

2021 KAÇ GÜN RESMİ TATİL?

Vatandaşlar tarafından 2021 kaç gün tatil sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Bu sene 23 Nisan’da 1 gün, 1 Mayıs’ta 1 gün, Ramazan Bayramı’nda 3,5 gün, 19 Mayıs’ta 1 gün, 15 Temmuz’da 1 gün, Kurban Bayramı’nda 4,5 gün, 30 Ağustos’ta 1 gün ve 29 Ekim’de ise 1,5 günlük tatil söz konusu. Önceki yıllarda bazı resmi tatil günlerinin birleştirilerek daha uzun süreli resmi tatil yapıldığı da biliniyor. Ancak böyle bir kararın alınıp alınmayacağı henüz bilinmiyor.

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