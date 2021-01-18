2021’de kaç gün tatil var? Bu yıl bayram tatili kaç gün? 2021 kaç gün resmi tatil? 2021 resmi tatil günleri ne zaman?

2021 yılına girdiğimiz şu günlerde vatandaşların en çok yanıt aradığı sorulardan bir tanesi 2021’de kaç gün resmi tatil var sorusu oldu. Bu nedenle çok sayıda kişi tarafından resmi tatil günleri 2021 araştırılıyor. Bayramların resmi tatil olarak hangi günlere denk geldiği takvimde belli olurken olası bir tatil birleştirme durumunun yaşanıp yaşanmayacağı ise henüz bilinmiyor. İşte tatil planlarını şimdiden yapmak isteyenler için resmi tatiller 2021...

2021’DE KAÇ GÜN TATİL VAR?

2021 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cuma gününe denk geliyor. Dolayısıyla 23 Nisan 2021 tarihinde resmi tatil olacak. Bir diğer resmi tatil olarak kabul edilen gün olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ise bu sene Cumartesi gününe denk gelecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise bu sene resmi tatil olarak Çarşamba gününe denk geliyor. Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilen ve resmi tatil olan 15 Temmuz ise 2021 yılında Perşembe günü olacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı ise bu sene Pazartesi gününe denk geliyor ve resmi tatil olacak. Bir diğer resmi tatil olan 29 Ekim de bu yıl Cuma gününe denk gelecek. Şimdi vatandaşlar tarafından 2021 Ramazan Bayramı kaç gün tatil sorusunun yanıtı da araştırılıyor.