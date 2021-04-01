2021'in ilk çeyreğinde en çok indirilen uygulamalar açıklandı

En çok indirilen uygulamalar iOS ve Google Play gibi mobil uygulama marketlerini kullanan her kullanıcı için dikkat çekici bir unsur. Aynı zamanda bu gibi bir listeleme, iyi bir tespit yeteneği de kazandırıyor. Örneğin; WhatsApp gizlilik sözleşme kararı ile alakalı tepkilerle karşılaştığında, pek çok kullanıcı WhatsApp'ı bırakacağını söylerken, bu listelerde Telegram, BiP ve Signal gibi uygulamaların üst sıralara tırmandığını tespit edebilmiştik. Böylesi bir liste, daha önce birçok kez en çok indirilen uygulamalara yönelik raporlar paylaşan bir araştırma şirketinden gelmiş durumda.

İŞTE 2021 İLK ÇEYREKTE EN ÇOK İNDİRİLEN UYGULAMALAR

AppAnnie, 2021'in ilk çeyrek raporunu açıkladı. Şirketin raporuna göre, 2021'in ilk çeyreğinde en çok indirilen uygulama, Instagram Reels gibi bir rakiple karşılaşan ve Hindistan'da yasaklanan TikTok oldu.

TikTok'tan sonra en çok indirilen uygulama, Facebook oldu. Facebook'u Instagram takip ederken, Telegram, Instagram'ın ardından 4. sırada yer aldı. Listenin 5. sırasına ise WhatsApp yerleşti. WhatsApp'taki kan kaybının gizlilik sözleşmesi nedeniyle yaşanmış olması muhtemel. Tüm uygulamalar ise şöyle sıralandı: