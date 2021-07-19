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2021 Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta, ne zaman kılınacak? Diyanet açıkladı

19.07.2021 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanlığı, milyonların merak ettiği bayram namazı saatlerini il il açıkladı. Buna göre 2021 Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.10, İstanbul'da 06.23, İzmir'de 06.36, Çanakkale'de 06.36, Iğdır'da 05.26'da kılınacak.

2021 Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta, ne zaman kılınacak? Diyanet açıkladı

Kurban Bayramı namazı saatleri belli oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 06.07,

Adıyaman: 05.53,

Afyonkarahisar: 06.22,

Ağrı: 05.30,

Aksaray: 06.09,

Amasya: 05.57,

Ankara: 06.10,

Antalya: 06.25,

Ardahan: 05.28,

Artvin: 05.32,

Aydın: 06.35,

Balıkesir: 06.31,

Bartın: 06.09,

Batman: 05.42,

Bayburt: 05.40,

Bilecik: 06.21,

Bingöl: 05.42,

Bitlis: 05.37,

Bolu: 06.13,

Burdur: 06.25,

Bursa: 06.25,

Çanakkale: 06.36,

Çankırı: 06.06,

Çorum: 06.00,

Denizli: 06.30,

Diyarbakır: 05.45,

Düzce: 06.15,

Edirne: 06.32,

Elazığ: 05.48,

Erzincan: 05.44,

Erzurum: 05.37,

Eskişehir: 06.20,

Gaziantep: 05.58,

Giresun: 05.46,

Gümüşhane: 05.43,

Hakkari: 05.32,

Hatay: 06.05,

Iğdır: 05.26,

Isparta: 06.24,

İstanbul: 06.23,

İzmir: 06.36,

Kahramanmaraş: 05.59,

Karabük: 06.08,

Karaman: 06.15,

Kars: 05.28,

Kastamonu: 06.03,

Kayseri: 06.02,

Kırıkkale: 06.08,

Kırklareli: 06.29,

Kırşehir: 06.07,

Kilis: 06.00,

Kocaeli: 06.20,

Konya: 06.16,

Kütahya: 06.23,

Malatya: 05.52,

Manisa: 06.35,

Mardin: 05.44,

Mersin: 06.10,

Muğla: 06.34,

Muş: 05.38,

Nevşehir: 06.06,

Niğde: 06.07,

Ordu: 05.48,

Osmaniye: 06.03,

Rize: 05.37,

Sakarya: 06.18,

Samsun: 05.53,

Siirt: 05.38,

Sinop: 05.56,

Sivas: 05.54,

Şanlıurfa: 05.52,

Şırnak: 05.37,

Tekirdağ: 06.29,

Tokat: 05.55,

Trabzon: 05.41,

Tunceli: 05.45,

Uşak: 06.27,

Van: 05.31,

Yalova: 06.23,

Yozgat: 06.03,

Zonguldak: 06.11."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.18, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.54, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.51, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.59'da eda edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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