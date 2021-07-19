2021 Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta, ne zaman kılınacak? Diyanet açıkladı

Kurban Bayramı namazı saatleri belli oldu.
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
"Adana: 06.07,
Adıyaman: 05.53,
Afyonkarahisar: 06.22,
Ağrı: 05.30,
Aksaray: 06.09,
Amasya: 05.57,
Ankara: 06.10,
Antalya: 06.25,
Ardahan: 05.28,
Artvin: 05.32,
Aydın: 06.35,
Balıkesir: 06.31,
Bartın: 06.09,
Batman: 05.42,
Bayburt: 05.40,
Bilecik: 06.21,
Bingöl: 05.42,
Bitlis: 05.37,
Bolu: 06.13,
Burdur: 06.25,
Bursa: 06.25,
Çanakkale: 06.36,
Çankırı: 06.06,
Çorum: 06.00,
Denizli: 06.30,
Diyarbakır: 05.45,
Düzce: 06.15,
Edirne: 06.32,
Elazığ: 05.48,
Erzincan: 05.44,
Erzurum: 05.37,
Eskişehir: 06.20,
Gaziantep: 05.58,
Giresun: 05.46,
Gümüşhane: 05.43,
Hakkari: 05.32,
Hatay: 06.05,
Iğdır: 05.26,
Isparta: 06.24,
İstanbul: 06.23,
İzmir: 06.36,
Kahramanmaraş: 05.59,
Karabük: 06.08,
Karaman: 06.15,
Kars: 05.28,
Kastamonu: 06.03,
Kayseri: 06.02,
Kırıkkale: 06.08,
Kırklareli: 06.29,
Kırşehir: 06.07,
Kilis: 06.00,
Kocaeli: 06.20,
Konya: 06.16,
Kütahya: 06.23,
Malatya: 05.52,
Manisa: 06.35,
Mardin: 05.44,
Mersin: 06.10,
Muğla: 06.34,
Muş: 05.38,
Nevşehir: 06.06,
Niğde: 06.07,
Ordu: 05.48,
Osmaniye: 06.03,
Rize: 05.37,
Sakarya: 06.18,
Samsun: 05.53,
Siirt: 05.38,
Sinop: 05.56,
Sivas: 05.54,
Şanlıurfa: 05.52,
Şırnak: 05.37,
Tekirdağ: 06.29,
Tokat: 05.55,
Trabzon: 05.41,
Tunceli: 05.45,
Uşak: 06.27,
Van: 05.31,
Yalova: 06.23,
Yozgat: 06.03,
Zonguldak: 06.11."
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.18, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.54, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.51, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.59'da eda edilecek.
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