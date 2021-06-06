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  4. 2021 LGS soru ve cevapları yayınlandı! | 2021 LGS soru ve cevapları için tıklayın!

2021 LGS soru ve cevapları yayınlandı! | 2021 LGS soru ve cevapları için tıklayın!

06.06.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Haziran (bugün) yapılan Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) ardından sosyal medyada gündem haline geldi. Geçen sene olduğu gibi iki oturumda yapılan LGS’ye giren öğrenciler, sınav hakkında yorumlarda bulundu. Milyonlarca öğrencinin girdiği LGS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı ise paylaşıldı.

2021 LGS soru ve cevapları yayınlandı! | 2021 LGS soru ve cevapları için tıklayın!

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 6 Haziran itibariyle son buldu. Sabah 9:30’da başlayan sınav, iki oturumda tamamlandı. İkinci oturum ise saat 12:50’de sona erdi. Sınavın tamamlanmasının ardından pek çok öğrenci ve yetkili 2021 LGS’nin soru kitapçığı ve cevap anahtarı da internet üzerinden erişime açıldı.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yaptığı açıklamaya göre, 2021 LGS sınav sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklanacak.

2021 LGS KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavla öğrenci alacak ortaoğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu'nda kitapçık ile ilgili şu detay yer aldı;

"Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav evrakı dönüş zarflarını, sınav paketi teslim tutanak formunu ve kullanılmayan yedek sınav evrakını, dönüş sınav kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile bu kutuları kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir. Talep edilmesi durumunda, sınav oturumları tamamlandıktan sonra soru kitapçıkları veli ya da öğrenciye verilebilecektir. Talep edilmeyen soru kitapçıkları millî eğitim müdürlükleri tarafından okullarda kullanılmak üzere toplanacaktır."

LGS sözel soru kitapçığı ve cevap anahtarı için TIKLAYIN!

LGS sayısal soru kitapçığı ve cevap anahtarı için TIKLAYIN!

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