2021 MSÜ sınavı soru ve cevapları açıklandı mı? İşte açıklanan ÖSYM MSÜ sınavı soru cevapları

4 Nisan 2021 Pazar tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sınavı gerçekleşmişti. MSÜ taban puanı kaç ve MSÜ sınavı soru cevapları açıklandı mı sorularının yanıtı, sınava katılım gösteren adaylar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Peki çok merak edilen 2021 MSÜ sınavı soru ve cevapları açıklandı mı?

MSÜ SINAVI SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI? İŞTE 2021 MSÜ SINAVI SORU CEVAPLARI

04 Nisan 2021 tarihinde düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2021-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u verilen bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 04 Nisan 2021 tarihinde saat 13.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebiliyorlar.

Soru ve cevaplara erişmek için bu linki kullanabilirsiniz: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/MSU/kitapcik_04042021.pdf

