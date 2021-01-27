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2021 Peugeot e-Partner ortaya çıktı!

27.01.2021 08:46 | Son Güncelleme:
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2021 Peugeot e-Partner ortaya çıktı!

E-Expert minibüs ile beğenileri toplayan Peugeot, hafifticari araç pazarına da el atarak e-Partner modelini ortaya çıkardı.

Ticari araçlar da giderek elektrik furyasına ayak uydurmaya başladı. E-Expert’ten sonra Peugeot, e-Partner modelini ortaya çıkardı.

2021-peugeot-e-partner

HANGİ PLATFORM İLE GELİYOR?

Fransız şirketinin yeni elektrikli hafif ticari aracı (LCV), EMP2 modüler platformuna dayanıyor. 50 kWh ile çalışan 134 Bg güç ve 260 Nm tork sunan bir elektrikli motor ile geliyor. Peugeot, elektrikli hafif ticari aracının 11,2 saniyede 0-100 km/s hıza çıkabildiğini belirtiyor. Modelin maksimum hızı ise 129 km/s. Artaç tam dolu şarj ile 275 kilometre menzile sahip. 11 kW'lık bir şarj ünitesi ile model 5 saatte, 100 kW'lık bir istasyon ile 30 dakika da yüzde 80 seviyesinde şarja ulaşabiliyor.

2021-peugeot-e-partner

HANGİ SÜRÜŞ MODLARI VAR?

Sürücüler, Eco, Normal ve Power adlı üç mod arasından seçim yapabilecekler. Eco'da model 80 Bg güç ve 190 Nm tork sunuyor. Normal modda 107 Bg güç ve 210 Nm tork sunuyor. Modelde bir de Moderate ve Augmented olmak üzere iki fren modu da mevcuttur. Augmented modunda frenleme enerjisi geri kazanımı maksimum boyutta oluyor.

2021-peugeot-e-partner

TAŞIMA KAPASİTESİ NASIL?

Model 800 kg ağırlıa kadar yükler taşıyabiliyor. 750 kg seviyesine kadar maksimum çekme kapasitesi ile e-Partner, 4,4 metre ve 4,75 m olmak üzere iki aks uzunluğu sunuyor. Modelin hem tamamen ticari hem de 5 kişilik versiyonu da bulunmaktadır. Peugeot e-Partner'i bu yılın sonlarında Avrupa'da piyasaya sürecek ve İngiltere pazarına model Kasım'dan itibaren gelecek.

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