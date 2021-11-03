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  4. 2021 PMYO intibak eğitimi ne zaman olacak? EGM PA lise mezunu polis alımı sınav sonuçları sorgulama...

2021 PMYO intibak eğitimi ne zaman olacak? EGM PA lise mezunu polis alımı sınav sonuçları sorgulama...

03.11.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PMYO sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından intibak eğitimi hakkında araştırmalar başladı. Başarılı olan adaylar PMYO Müdürlüklerine kayıtlarını yapacak. Peki 2021 PMYO intibak eğitimi ne zaman olacak? İşte EGM PA lise mezunu polis alımı sınav sonuçları sorgulama...

2021 PMYO intibak eğitimi ne zaman olacak? EGM PA lise mezunu polis alımı sınav sonuçları sorgulama...

PMYO sınav sonuçları ilan edildi. Sonuçlar sonrası intibak eğitimi hakkında araştırmalar başladı. Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için 2.000 erkek, 500 kadın olmak üzere toplam 2.500 öğrenci alımı için giriş sınavı düzenlendi. Peki 2021 PMYO intibak eğitimi ne zaman olacak?

2021 PMYO İNTİBAK EĞİTİM NE ZAMAN?

2021 yılı PMYO intibak eğitimi 7 Kasım 2021 tarihinde başlayacak. Asıl olarak başarılı olan adayların, intibak eğitiminin başlayacağı 07 Kasım 2021 tarihi saat 17.00'ye kadar planlandıkları PMYO Müdürlüklerinde hazır bulunmaları gerekmekte.

2021 PMYO sınav sonuçları ise Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığı'nın http://www.pa.edu.tr internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.

Öncelikle adaylar, T.C. kimlik numaraları ve e-devlet şifreleri ile sisteme giriş yapacak ve sınavdan başarılı olup olmadığını öğrenebilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav sonucunuzu öğrenebilmeniz mümkün.

2021 PMYO SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN


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