2021 Steam indirim tarihleri belli oldu | 2021 Steam indirimleri ne zaman?

PC oyunlarının ve oyuncularının en popüler platformlarından biri olan Steam için indirim tarihleri belli oldu. Popüler dijital oyun platformu olan Steam’in indirimleri ise birçok oyuncu tarafından merak ediliyordu. Alınan bilgilere göre Steam indirimleri önümüzdeki hafta başlıyor. Altın hafta olarak adlandırılan bu haftada birbirinden farklı oyunlarda çeşitli indirimler gerçekleşecek. Peki, Steam indirim tarihleri ne zaman?

STEAM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Steam'in yeni kampanyası Golden Week Sale (Altın Hafta İndirimleri) adı altında yapılacak. Japonya'da her yıl kutlanan Altın Hafta dolayısıyla yapılan indirimlerde dünyanın dört bir yanındaki müşteriler, seçilen oyunları uygun fiyata satın alabilecekler. Japonların birkaç tatil gününü topluca geçirdiği hafta 29 Nisan'da başlayıp 6 Mayıs'ta bitecek.

Bu günlerde gerçekleşecek Steam indirimleri kapsamında hangi oyunların fiyatının düşeceği bilinmiyor. Oyun severler, fiyatlarda yüzde kaç oranında düşüş yapılacağını da merak ediyorlar. Steam'in sitesinde yer alan bilgiye göre haftasonu %90'a varan indirimlerin müjdesi verildi.