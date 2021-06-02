2021 yılının saç modası belli oldu! Maskülen kesimler, renkler ve fütürist stiller etkili olacak

Saç Tasarımcısı Can Gökboru, 2021’in saç trendlerini ve kadınların saçlarıyla alakalı yapmış olduğu sık hatalar konusunda açıklamalarda bulundu. Saçlarda kullanılan maşa ve benzeri düzleştirici aletlerin yıpranmalara neden olduğunu söyleyen Gökboru, 2021 saç modasına yön veren modelleri de anlattı.

“SAÇ, KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ YANSITAN BİR SANATTIR”

Kadınların saçlarında yaptıkları hatalara değinen Gökboru, “Bizim için her zaman saç ayrı bir sanattır. Sadece boyayalım, keselim geçelim değil, tam tersi kişinin karakteristik özelliklerini yansıttığı için bir sanat diyebiliriz. Kişinin ten rengi, göz rengi ve tarzı neyse saç renkleri ve kesimleri de öyle olmalıdır. Türk kadınlarının en çok sevdiği kaçınılmaz renk bildiğiniz üzere sarışın olayım, en dikkat çeken olayımdır. Lakin herkese bu maalesef yakışmamakta ve de özellikle saçlarda kullanılan maşa ve benzeri düzleştirici aletler saçı inanılmaz yıpratmaktadır” dedi.

2021 yılı için öngörüde bulunan Gökboru, “2021 yılı bildiğimiz üzere pandemi sürecinin yan etkisinin çok yaşandığı bir yıl oldu. Evde oturan tüm insanlar, bakımlarını azaltıp daha farklı hobilere yönlenmeye başladı. Mekanların kapalı olması, kutlamaların yapılmaması, düğün olmaması gibi ana faktörlerden ötürü kadınların, kendini gösterebileceği aktiviteler olmadığı için de kuaförler boş kalır hale geldi. 2021 yılı, hem dünyada hem de ülkemizde daha maskülen kesimlerin olacağı, çok farklı renklerin deneneceği, fütüristik stillerin olacağını gözlemliyoruz” şeklinde konuştu.