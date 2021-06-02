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2021 yılının saç modası belli oldu! Maskülen kesimler, renkler ve fütürist stiller etkili olacak

Seray Üstün Seray Üstün
02.06.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılında hem dünyada hem de Türkiye’de etkili olacak saç trendleri belli oldu. Maskulen kesimlerin yanında 2021 yazına farklı renkler ve fütürist modeller yaygın hale gelecek.

2021 yılının saç modası belli oldu! Maskülen kesimler, renkler ve fütürist stiller etkili olacak

Saç Tasarımcısı Can Gökboru, 2021’in saç trendlerini ve kadınların saçlarıyla alakalı yapmış olduğu sık hatalar konusunda açıklamalarda bulundu. Saçlarda kullanılan maşa ve benzeri düzleştirici aletlerin yıpranmalara neden olduğunu söyleyen Gökboru, 2021 saç modasına yön veren modelleri de anlattı.

“SAÇ, KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ YANSITAN BİR SANATTIR”

Kadınların saçlarında yaptıkları hatalara değinen Gökboru, “Bizim için her zaman saç ayrı bir sanattır. Sadece boyayalım, keselim geçelim değil, tam tersi kişinin karakteristik özelliklerini yansıttığı için bir sanat diyebiliriz. Kişinin ten rengi, göz rengi ve tarzı neyse saç renkleri ve kesimleri de öyle olmalıdır. Türk kadınlarının en çok sevdiği kaçınılmaz renk bildiğiniz üzere sarışın olayım, en dikkat çeken olayımdır. Lakin herkese bu maalesef yakışmamakta ve de özellikle saçlarda kullanılan maşa ve benzeri düzleştirici aletler saçı inanılmaz yıpratmaktadır” dedi.

2021 yılı için öngörüde bulunan Gökboru, “2021 yılı bildiğimiz üzere pandemi sürecinin yan etkisinin çok yaşandığı bir yıl oldu. Evde oturan tüm insanlar, bakımlarını azaltıp daha farklı hobilere yönlenmeye başladı. Mekanların kapalı olması, kutlamaların yapılmaması, düğün olmaması gibi ana faktörlerden ötürü kadınların, kendini gösterebileceği aktiviteler olmadığı için de kuaförler boş kalır hale geldi. 2021 yılı, hem dünyada hem de ülkemizde daha maskülen kesimlerin olacağı, çok farklı renklerin deneneceği, fütüristik stillerin olacağını gözlemliyoruz” şeklinde konuştu.

YEŞİL VE PEMBE SAÇLARDA SON TREND

“Eskiden ağırlıklı 3-4 renk kullanırken, şimdi yeşil renginden, pembeye uzanan çok farklı renkleri keşfeder hale geldik” diyen Gökboru, “Bu konuda zaten hepimizin bildiği üzere dünya starlarının yaptığı stiller, tüm kadınlarımızı etkilemekte. Lady Gaga, Rihanna gibi ünlülerin çok farklı saç renkleri ve kesimlerine gittiğine bakarsak, bu sene sokaklarda hiç görülmedik saç kesimleri ve renklerine şahitlik edeceğiz diyebilirim. Tabii bu tamamen yeni neslin tercihi olarak kayda geçebilir. Birde daha kült olan kesmi de unutmamak gerekiyor. Bunlarda en önemli olan şey, sadelik ve tek düze, bu konu hakkında da beklentimizse, sarı, siyah, kahverengi tonlarının hakim olduğu ve uzun saçtan ziyade daha rahat kullanabileceği kısa saçlar olmasını ön görmekteyiz. Her kesmin kendi tarzı ve zevki olması çok normal ama dünya trendlerini en yakından takip eden bir ülkeyiz. Ülkemizde ki çoğu tanınan kuaförlerin, uluslararası ödüle layık görüldüğünü unutmamak gerekiyor. Bu yüzden, kuvvetli ihtimal çok yenilikçi bir tarzla karşı karşıya olacağız. Uzun zaman evde kalan halkımız, dijitalleşmeye olan bağımlılık yani teknolojik hareketlerden ötürü, sıkıntısını kendi tarzlarından çıkartacakları çok belli diyebilirim” açıklamasında bulundu.

(İHA)

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