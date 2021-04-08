2021-YDS/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı! 2021-YDS/1 sınav giriş belgesi alma ekranı

ÖSYM tarafından YDS giriş belgesi yayınlandı. Akademik alanda önemli bir kriter olarak kabul edilen Yabancı Dil Sınavı ile ilgili beklenen duyuru geldi. YDS'ye girecek olan vatandaşlar YDS/1 sınav giriş belgesi alma işlemi ve ÖSYM aday işlemleri sayfasını araştırırken YDS giriş belgesi nasıl alınır, YDS sınav giriş yerleri /belgesi sorgulama nasıl ve nereden yapılır sorularına yanıt arıyor. İşte, ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 2021 YDS giriş yerleri ve ÖSYM AİS ekranı...

2021-YDS/1 SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin resmi internet adresinden 08 Nisan 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." denildi.

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

2021 YDS/1 SINAVI HANGİ DİLLERDE YAPILACAK?

2021-YDS/1 Sınavı, Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Çince, Danimarkaca (Danish Dili),Ermenice,

Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili),İngilizce, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca (Ukraince) dillerinden, 2021-YDS/2 Sınavı ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden yapılacaktır.