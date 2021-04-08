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2021-YDS/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı! 2021-YDS/1 sınav giriş belgesi alma ekranı

08.04.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, (ÖSYM) 18 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşecek olan 2021-YDS/1 için sınav giriş belgelerinin adayların erişimine açıldığını duyurdu. Sınava girecek olan adaylar bugün saat 14.00'den itibaren 2021 YDS-1 sınav giriş belgelerini kontrol edebilir. İşte 2021-YDS/1 Sınava Giriş Belgesi alma ekranı

2021-YDS/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı! 2021-YDS/1 sınav giriş belgesi alma ekranı

ÖSYM tarafından YDS giriş belgesi yayınlandı. Akademik alanda önemli bir kriter olarak kabul edilen Yabancı Dil Sınavı ile ilgili beklenen duyuru geldi. YDS'ye girecek olan vatandaşlar YDS/1 sınav giriş belgesi alma işlemi ve ÖSYM aday işlemleri sayfasını araştırırken YDS giriş belgesi nasıl alınır, YDS sınav giriş yerleri /belgesi sorgulama nasıl ve nereden yapılır sorularına yanıt arıyor. İşte, ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 2021 YDS giriş yerleri ve ÖSYM AİS ekranı...

2021-YDS/1 Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı! 2021-YDS/1 Sınav Giriş Belgesi alma ekranı

2021-YDS/1 SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin resmi internet adresinden 08 Nisan 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." denildi.

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

2021-YDS/1 Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı! 2021-YDS/1 Sınav Giriş Belgesi alma ekranı

2021 YDS/1 SINAVI HANGİ DİLLERDE YAPILACAK?

2021-YDS/1 Sınavı, Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Çince, Danimarkaca (Danish Dili),Ermenice,
Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili),İngilizce, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca (Ukraince) dillerinden, 2021-YDS/2 Sınavı ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden yapılacaktır.

Yönetmelik gereği, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) kapsamında Farsça, İspanyolca, İtalyanca,
Yunanca, Bulgarca dillerinde yapılan yabancı dil sınavları 2021 ÖSYM Sınav Takviminde belirtilen tarihlerde sadece elektronik sınav olarak ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (Ankara, İstanbul ve İzmir e-Sınav Binalarında) yapılacaktır. Bu dillerden sınava girecek adayların başvuru tarihlerinde yayımlanacak olan 2021 e-YDS Kılavuzunu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

2021-YDS/1 Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı! 2021-YDS/1 Sınav Giriş Belgesi alma ekranı

2021 YDS NE ZAMAN?

2021-YDS/1 sınavı için başvurular 25.02.2021 - 08.03.2021 tarihleri arasında tamamlandı. Sınav ise 18 Nisan 2021 tarihinde yapılacak.

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