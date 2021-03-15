2021 yılı fitre miktarı ne kadar? Fitre ne zaman ve kimlere verilir?

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Peygamberimiz, büyük-küçük, köle-hür, kadın-erkek her müslümana fitrenin verilebileceğini vurgulamıştı. Bayramın son günü kadar verilmesi gereken fitre miktarı bu yıl 28 TL olarak belirlendi.
Din İşleri Yüksek Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 TL olarak belirlendi.
FİTRE NEDİR?
Halk arasında fitre diye tabir edilen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadaka çeşitleri arasında yer alır. (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 103-105).
Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).
Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20).
Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla beraber, bayramdan evvel de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla beraber, bayram günü ya da sonrasında da verilebilir. Fakat, bayram namazından evvel verilmesinin müstehap kabul edildiği belirtildi.
Şâfiî mezhebinde de; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadığı müddetçe bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan ayının ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 128).
Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.
Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.