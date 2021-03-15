HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 2021 yılı fitre miktarı ne kadar? Fitre ne zaman ve kimlere verilir?

2021 yılı fitre miktarı ne kadar? Fitre ne zaman ve kimlere verilir?

15.03.2021 11:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
2021 yılı fitre miktarı ne kadar? Fitre ne zaman ve kimlere verilir?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı fitre miktarını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından açıklanan bilgilere göre; 2021 yılı fitre miktarı açıklandı. 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı Diyanet tarafından belirlendi…

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Peygamberimiz, büyük-küçük, köle-hür, kadın-erkek her müslümana fitrenin verilebileceğini vurgulamıştı. Bayramın son günü kadar verilmesi gereken fitre miktarı bu yıl 28 TL olarak belirlendi.

2021 YILI FİTRE MİKTARI NE KADAR?

Din İşleri Yüksek Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 TL olarak belirlendi.

FİTRE NEDİR?

Halk arasında fitre diye tabir edilen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadaka çeşitleri arasında yer alır. (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 103-105).

Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20).

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla beraber, bayramdan evvel de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla beraber, bayram günü ya da sonrasında da verilebilir. Fakat, bayram namazından evvel verilmesinin müstehap kabul edildiği belirtildi.

Şâfiî mezhebinde de; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadığı müddetçe bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan ayının ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 128).

2021 yılı fitre miktarı ne kadar? Fitre ne zaman ve kimlere verilir

Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.

Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu görüntüler kreşte çekildi! 5 yaşındaki çocuk... Bu görüntüler kreşte çekildi! 5 yaşındaki çocuk...
Covid-19'u 7 dakikada yok ediyor! İlk denemeler yapıldıCovid-19'u 7 dakikada yok ediyor! İlk denemeler yapıldı
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı

En Çok Okunan Haberler

5 yaşındaki çocuk kreşte öğretmeni tarafından darp edildi

5 yaşındaki çocuk kreşte öğretmeni tarafından darp edildi

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Oğlunun çekmek isterken öyle bir detay paylaştı ki...

Oğlunun çekmek isterken öyle bir detay paylaştı ki...

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Diğer Haberler

Son Dakika: MİT'ten Suriye'de operasyon! İbrahim Babat yakalandı

MİT'ten operasyon! İbrahim Babat yakalandı

Kılıçdaroğlu ikinci doz aşısını yaptırıdı

Kılıçdaroğlu ikinci doz aşısını yaptırıdı

Eşini aldattığı kadını, boşanma davasında tanık olarak dinletmiş

'Pes' dedirten olay! Yasak aşkını mahkemeye getirmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden yönetimine flaş Suriye çağrısı

Erdoğan'dan Biden yönetimine flaş Suriye çağrısı

Covid-19'u 7 dakikada yok eden kalkan hastanelerde test edildi: Göz ve cilde zararı yok

Covid-19'u 7 dakikada yok ediyor! İlk denemeler yapıldı

Poşet içerisinde sokağa atılmıştı! Bebek cesedinin üzerindeki sır perdesi aralandı

Korkunç olayın üzerindeki sır perdesi aralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.