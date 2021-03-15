2021 yılı fitre miktarı ne kadar? Fitre ne zaman ve kimlere verilir?

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Peygamberimiz, büyük-küçük, köle-hür, kadın-erkek her müslümana fitrenin verilebileceğini vurgulamıştı. Bayramın son günü kadar verilmesi gereken fitre miktarı bu yıl 28 TL olarak belirlendi.

2021 YILI FİTRE MİKTARI NE KADAR?

Din İşleri Yüksek Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 TL olarak belirlendi.

FİTRE NEDİR?

Halk arasında fitre diye tabir edilen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadaka çeşitleri arasında yer alır. (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 103-105).

Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20).