Bu yazın popüler saç kesimi belli oldu! Japonya’dan çıkan saç modeli tüm dünyaya yayıldı

Son yıllarda tüm dünyayı etkileyen Uzakdoğu kültürü, saç modellerinde de karşımıza çıkıyor. Dünyayı saran bu yeni kesimin de anavatanı Japonya olarak kabul ediliyor. Hime, Japonca’da prenses alamına geliyor. Heian döneminde (794-1185) bazı kadınlar saçlarını ömür boyu kesmemeyi tercih ediliyordu. Aynı zamanda 20 yaşına gelen kadınlara "binsogi" adlı bir tören düzenlenir ve saçlarının ön tutamları kulak hizasında kesilirdi. Bu geleneksel saç kesimi Japon kadınlarıyla özdeşleşti. Hime saç kesimi olarak isimlendirilen bu model özellikle 1970’li yıllarda çok popülerdi.

Bu saç modeli arkada uzun, önde ise elmacık kemiklerinin hizasında keskin bir kat ve kaşlara değen perçemlerden oluşuyor. Günümüzde TikTok uygulamasının popülerleşmesi, animeler ve moda akımlarındaki eskiye dönüş hime kesimini tarihin tozlu sayfalarından çıkartarak kuaför salonlarına taşıdı.



