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"2021'de internette çocuk istismarı görüntüleri büyük ölçüde arttı"

13.01.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternet güvenliği alanında çalışma yapan Internet Watch Foundation araştırmalarına göre, Covid kısıtlamaları döneminde, çocukların online cinsel istismarını gösteren görüntülerde büyük artış oldu.

İnternet güvenliği alanında çalışma yapan Internet Watch Foundation (IWF - İnternet Gözlem Vakfı) araştırmalarına göre, Covid kısıtlamaları döneminde, çocukların online cinsel istismarının görüldüğü görüntülerde büyük artış oldu.

2021'de fotoğraf veya video şeklindeki bu görüntülerin yer aldığı toplam 252 bin internet adresi tespit edildi. Bu rakam önceki yıl 153 bin civarındaydı.

İngiltere merkezli vakıf, çocukların manipüle edilerek kendi istismarlarını kayıt altına almalarını içeren görüntülerde önemli artış olduğunu belirtiyor.

Vakıf, özellikle 7-10 yaş grubundaki çocukları içeren bu tür materyallerin üç kat arttığına dikkat çekiyor.

IWF, bu artışın Covid kısıtlamaları nedeniyle milyonlarca insanın evde daha fazla kalması ve internette daha uzun süre vakit geçirmesinden kaynaklı olabileceğini söylüyor.

Araştırmada, kısıtlamalar döneminde, internet üzerinden cinsel istismarlarda çok daha küçük yaştaki çocukların hedef alındığı belirtiliyor.

IWF raporunda, pandemi döneminde çocukların internette daha fazla vakit geçirdikleri vurgulanarak bunun onları, "kamera önünde kendi cinsel istismarlarını kaydetmeye yönelten kriminal toplulukların manipülasyonlarına açık hale getirdiği" ifade ediliyor.

2021'de bu türden 182 bin kayıt tespit edildiği ve bunların 27 bininin 7-10 yaş grubuna ait olduğu, bunun ise önceki yıla göre üç kat artış ifade ettiği vurgulanıyor.

Çoğunlukla halk, polis, teknoloji firmaları veya IWF analistlerinin kendileri tarafından bildirilen istismar içerikleri, doğrulukları teyit edildikten sonra, o içeriğin yayımlandığı ülkenin yetkilileri ile irtibata geçiliyor.

IWF'e göre, kendi cinsel istismarlarını kaydetme bakımından 148 bin vaka ile 11-13 yaş grubundaki çocuklar en büyük kümeyi oluşturuyor.

IWF CEO'su Susie Hargreaves, "Çocuklar kriminal kişilerce hedef alınıyor ve irtibat kurulup manipüle edilerek istismar ediliyor. Bu cinsel istismar çoğunlukla çocukların kendi evinde, kendi odalarında oluyor ve internet bağlantısıyla yabancı birilerinin kendi çocuklarına neler yaptıklarından ebeveynlerin haberi bile olmuyor" diyor.

İnternet güvenliği konusunda bir yasa tasarısı Perşembe günü İngiltere'de Avam Kamarası'nda bir karma komisyonda tartışılacak. Tasarı, çocukların internet güvenliğinin sağlanmasında teknoloji şirketlerine daha fazla sorumluluk verilmesini de içeriyor.

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