2022 AÖF sınavları ne zaman? Sınav yerleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

2022 AÖF sınavları ne zaman? gündemde yer alan konulardan biri. Açıköğretim sınavı için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, sınava katılacakları tarihi ve yeri merak ediyor. Bu kapsamda AÖF sınavları ne zaman? Sınav yerleri belli oldu mu? soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...
2021-2022 eğitim yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları, 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. 21 Şubat 2022 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapan adaylar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezlerinde girebilir.
AÖF sınav yerleri 25 Mart Cuma günü açıklandı. Öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesinden öğrenebilecekler.
Başarı notu alt sınır puanı 35'tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
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