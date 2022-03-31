2022 AÖF sınavları ne zaman? Sınav yerleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

2022 AÖF sınavları ne zaman? gündemde yer alan konulardan biri. Açıköğretim sınavı için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, sınava katılacakları tarihi ve yeri merak ediyor. Bu kapsamda AÖF sınavları ne zaman? Sınav yerleri belli oldu mu? soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-2022 eğitim yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları, 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. 21 Şubat 2022 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapan adaylar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezlerinde girebilir.

AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

AÖF sınav yerleri 25 Mart Cuma günü açıklandı. Öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesinden öğrenebilecekler.

AÖF SINAV GEÇME NOTU NEDİR?

Başarı notu alt sınır puanı 35'tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

