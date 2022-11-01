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  4. 2022 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'nin sahipleri belirlendi

2022 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'nin sahipleri belirlendi

01.11.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfının, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın desteğiyle bu yıl yedincisini düzenlediği "2022 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri"nin sahipleri açıklandı.

İSTANBUL (AA) - Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Doğan Hızlan'ın onursal başkanlığında seçici kurulda Mehmet Eroğlu, Faruk Şüyün, Seval Şahin ve aileyi temsilen Ali Cem İlhan yer alıyor.

Metin Celal'in başkanlığındaki Attila İlhan Şiir Ödülü Seçici Kurulu'nda ise A. Ali Ural, Adnan Özer, Tuğrul Tanyol ve aileyi temsilen Kerem Alışık bulunuyor.

Bu yıl yarışmaya şiir dalında 44, roman dalında ise 85 eser başvurdu.

Başvurular arasından roman dalındaki ödüle "Yalnız" isimli romanıyla Zeynep Kaçar, şiir dalındaki ödüle ise "Güneş Kalır Bir Başına" isimli kitabıyla Ömer Erdem değer görüldü.

İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü "Kanat Koparmaca" kitabıyla Zekiye Yaldız'ın olurken, İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü kategorisinde ise bu yıl seçici kurul tarafından ödüle layık eser bulunamadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen roman ödülünün sahibi Zeynep Kaçar, ödüle dair "Bir karanlığa hapsolmuş tüm kadınlar için umut dileyen bir roman 'Yalnız'. Attila İlhan Roman Ödülü'ne layık bulunmak benim için büyük mutluluk ve onur." ifadelerini kullandı.

Zekiye Yaldız da şunları kaydetti:

"Küçük bir kızken gökyüzüne bakıp yazar olduğumu hayal ederdim. Bir gün tesadüfen Attila İlhan'ın 'Yalnızlık' şiirini okudum ve 'Yıldızlar, aydınlık fikirler gibi tavanda salkım salkım' dizesine tutunarak yıldızlara sözcüklerle çıkabileceğim fikrine kapıldım. Bugün Kaptan'ın adına verilen 'İlk Roman Teşvik Ödülü'nü almak, edebiyat okyanusuna açılan gemiye bilet almak gibi bir duygu..."

Ödülle ilgili Ömer Erdem ise duygularını şu şekilde ifade etti:

"Gönül (aşk), gençlik ve toplum. Attila İlhan şiirini açıklayacak üç element diyebiliriz bunlara. Aynı zamanda o, bu üç kavramı da enerjiyle buluşturmuş da sayılır. Geleneği savunmaz, onu yaşatır. Dil, şairle toplum arasında etkinleştirilir. Dilin şiirde toplum adına hayat bulması ise yakın değil uzak akrabalıklarla mümkün olur. Seçkin jüri, böylesi bir ışıma gördüğü için olacak 'Güneş Kalır Bir Başına'yı ödüle değer bulmuş. Teşekkür ederim. Umarım ödüller hem insani hem de toplumsal sızılarımızın çıkış yolu olan şiire, şiirimize yeniden bakma fırsatı sunar."

Kazanan isimlere ödülleri, 21 Kasım'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek tören ile takdim edilecek.

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