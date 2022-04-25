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2022 AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? AUZEF sınav sonuçları belli oldu mu?

25.04.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri, 16 Nisan Cumartesi ve 17 Nisan Pazar günleri yapılan sınava ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. Toplam 4 oturumla tamamlanan sınav sonuçları merak konusu oldu. Peki 2022 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün duyurulur mu? AUZEF sınav sonuçları belli oldu mu? İşte 2022 AKSİS sorgulama ekranı ve ayrıntılar.

2022 AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? AUZEF sınav sonuçları belli oldu mu?

AUZEF sınav sonuçları, 16 Nisan Cumartesi ve 17 Nisan Pazar günleri yapılan sınav sonrası öğrenciler tarafından araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınav sonuçları için gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki 2022 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün duyurulur mu? AUZEF sınav sonuçlarına ilişkin detaylar haberimizde...

2022 AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı.

Geçen yıl, 13 - 14 Kasım'da yapılan AUZEF güz dönemi ara sınavlarının sonuçları 26 Kasım tarihinde duyurulmuştu.

Sınav sonuçlarınızı açıklanır açıklanmaz haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

Sınav sonuçları https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden duyurulacak.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri; AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Öğrenciler, sınav sonuçlarınızı açıklanır açıklanmaz AKSİS kullanıcı adı ve şifrelerini girerek sonuçları görüntüleyebilecek.

İşte AUZEF sınav sonuçları sorgulana linki:

https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/

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sınav İstanbul Üniversitesi
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