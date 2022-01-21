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  4. 2022 Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB celp ve sevk tarihleri ne zaman?

2022 Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB celp ve sevk tarihleri ne zaman?

21.01.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik sevk ve celp tarihleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bedelli askerlik başvurusunda bulunan vatandaşlar sonuçlarına e-Devlet üzerinden 'bedelli askerlik sınıflandırma sonuç sorgulaması' kısmından ulaşabilir.

2022 Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB celp ve sevk tarihleri ne zaman?

Her sene ocak ayında bedelli askerlik sevk ve celp tarihleri belli oluyor. 2022 celp dönemleri ile bedelli askerlik, er ve yedek subay askerlik yerleri, binlerce asker adayının gündeminde yer alıyor. Peki 2022 Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? MSB celp ve sevk tarihleri ne zaman?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 2022 bedelli askerlik yerleri 28 Ocak'ta açıklanacak. Sonuçlar e-Devlet üzerinden kontrol edilecek.

BEDELLİK ASKERLİK YERİ NASIL SORGULANIR?

Askerlik başvurusunda bulunan adaylar sorgulama işlemini e-Devlet üzerinden yapacak. Askerlik yerleri e-Devlet üzerinden açıklanacak.

BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI VE BAŞVURU ESASLARI

  1. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak,

  2. Yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olmamak,

  3. İstekli olmak ve kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, velileri, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla 31 Aralık tarihine kadar başvuru yaparak bedelli askerlik tercihinde bulunmak,

  4. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlayarak “Askerliğe Elverişlidir” kararı verilmiş olmak,

  5. Kanunda belirtilen bedel tutarını başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde ve 31 Aralık tarihini geçmemek kaydıyla, sınıflandırılmış yükümlüler için bakaya kalıncaya kadar (bu tarih hariç) peşin olarak ödemek,

  6. Temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk dönemleri için e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla tercihte bulunmak,

  7. Sınıflandırma veya kura çekimi işlemi sonucunda bedelli askerliğe hak kazanmak,

  8. Bir aylık temel askerlik hizmetini tamamlamak,

  9. Kura sonucu bedelli askerliğe seçilemeyenlerden; erteleme hakkı bulunanlar ile diğer statülerde sınıflandırılanlar bakaya kalacakları tarihe kadar (bu tarih hariç) yeniden başvurabilirler.

BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMİ

  1. Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığı'nca tespit edilir. Bunların temel askerliklerini yapacakları birlikleri ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.

  2. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından fazla olması halinde yararlandırılacak olanlar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen tarihlerde sınıflandırma kurulunca kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri bir sonraki yılın ocak ayı içerisinde belirlenir. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından az olması halinde kuraya tabi tutulmaksızın tüm istekliler bedelli askerlik hizmetinden yararlandırılır.

  3. Yükümlülerin kuvvet komutanlıklarına tahsisi, sınıflandırılması ve temel askerlik eğitimini alacakları birlik komutanlıklarına dağıtımı, kuraya tabi tutma işlemleri sınıflandırma kurulunca yapılır.

  4. Yükümlülerin bedelli askerlikle ilgili celp ve sevk dönemi değişiklik talepleri, o yıl içerisindeki başka bir celp döneminde temel askerlik eğitimini tamamlamak istemesi şartıyla Askeralma Genel Müdürlüğünce değerlendirilir.

  5. Bedelli askerlik hizmetinden yararlanma hakkı elde edenlerin Askeralma Yönetmeliğinin 59’uncu maddesinde belirtilen mazeret halleri;

a. Kendisinin tutukluluğu veya hükümlülüğü,

b. Kendisinin herhangi bir sağlık kurumu raporuyla belgelendirilmiş istirahat gerektiren hastalığı,

c. Eşi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin sağlık kurumu heyet raporuyla belgelendirilmiş hayati tehlike içinde olduklarını gösteren hastalığı,

ç. Sevkten önce veya sonraki on beş gün içinde eşinin veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarının ölümü,

d. Sevkten önceki veya sonraki on beş gün içinde kendisi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin evlenmesi,

e. Sevkten önceki veya sonraki iki ay içerisinde çocuğunun doğması halleri hariç ertelemeleri yapılmaz.


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bedelli askerlik Milli Savunma Bakanlığı

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