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2022 Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak? Black Friday hangi güne denk geliyor? Kara cuma indirim tarihi!

20.09.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Black Friday (Kara Cuma) ya da ülkemizde kullanılan adıyla efsane Cuma indirimlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Bilindiği üzere Black Friday'de dünyanın dört bir yanında alışveriş çılgınlığı yaşanıyor. Konuya ilişkin detayları merak eden vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, 2022 Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak, hangi güne denk geliyor?

2022 Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak? Black Friday hangi güne denk geliyor? Kara cuma indirim tarihi!

Black Friday (Kara Cuma) için geri sayım sürüyor. Birçok mağaza bu kampanya sürecinde ürünlerinde indirime gidiyor. Bu sebeple birçok vatandaş "2022 Black Friday indirimleri ne zaman, hangi güne denk geliyor?" sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?

BLACK FRIDAY İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Black Friday indirimleri bu yıl 26 Kasım Cuma gününde yapılacak.

BLACK FRIDAY NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Black Friday, Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü’nden sonra gelen ilk Cuma gününe deniyor.

1932 yılından bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilen Cuma günü, 1961 tarihinden sonra Black Friday yani Kara Cuma olarak adlandırılmış.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran gününden sonraki Cuma günü, dükkanlar erken saatte açılırgeç saatte kapatılırdı. Bir süre sonra yoğun çalışma temposuna indirim kampanyaları da dahil edildi. Bu da birçok kişinin indirimlerden faydalanmak için harekete geçmesine neden oldu. 1961 yılında Black Friday indirimleri sebebiyle Philadelpihia’da insanlar yoğunluktan adım atamayacak hale geldi.

Trafik yüzünden araçların yerlerinden kıpırdayamadığı ve yoğunluktan insanların birbirini ezdiği o yıl, bu etkinlik Black Friday olarak anılmaya başlanmış.

Black Friday adı verilen indirim çılgınlığı Amerika Birleşik Devletleri'nde başlamış olsa da bir süre sonra İngiltere ve Kanada'da benzer bir yol izlemiştir. Fakat onların günü Amerika'dakinden farklıdır.

Black Friday'deABD'deki perakendecileri önemli indirimler yapar ve bazı mağazalar, ürünlerini maliyetine satar.

Öte yandan son senelerde Türkiye'deki Black Friday etkinliklerinin sayısı da artmış durumda.

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