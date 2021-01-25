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2022 BMW X3 M kameralara yakalandı!

25.01.2021 08:51 | Son Güncelleme:
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2022 BMW X3 M kameralara yakalandı!

BMW, sokakların pürüzsüz, havanın güzel ve herkesin bir M modeli kullandığı kurgusal bir M kasabası yarattı. Ancak gerçek M kasabası aslında Kuzey Avrupa'da donmuş bir cehennem olduğu için şirket testlerine burada devam ediyor.

Elbette şaka yapıyoruz, ancak yakın zamanda M modellerinden bir konvoya ev sahipliği yaptığı için gerçekten bir M kasabası olduğuna inanabiliriz. Güncellenen X3 M ve X4 M'nin yanı sıra, tamamen yeni M4 Convertible'yi de bu konvoyda görebiliriz. Sırada daha da geriye bakılırsa, iki M4 Coupe modelini de görebilirsiniz. Bu etkileyici M modelleri arasında bu sefer 2022 X3 M'ye odaklanıyoruz.

2022-BMW-X3-M

TASARIMDA NELER VAR?

Gördüğünüz gibi, güncellenmiş bir ön panel, revize edilmiş bir ızgara ve daha ince farlar dikkatlerden kaçmıyor. Mevcut C şeklinden kaçınan yeni LED gündüz yanan farlar otomobilin ön yüzünde bize gülümsüyor. Daha aşağıda ise revize edilmiş bir hava girişine sahip. Arka bölümde ise yeni bir tampon ve güncellenmiş stoplar dikkatlerden kaçmıyor.

2022-BMW-X3-M

KOKPİTTE NELER VAR?

Kokpit maalesef görüntülenemedi. Ancak model daha büyük bir multimedya sistemine sahip kokpiti sunulacak gibi görünüyor. Yeni bir vites kolu ve güncellenmiş bir anahtar ile satışa sunulacak.

2022-BMW-X3-M

HANGİ MOTORLAR İLE GELECEK?

Kaputun altında, 473 Bg güç ve 598 Nm tork değeri üreten 3.0 litrelik altı silindirli makine yer alabilir. Bunun yanında birde 503 Bg güç seçeneği sunan motor seçeneği de yer alabilir. Güncellenen BMW X3 M'nin bu yıl içinde piyasaya çıkması bekleniyor, ancak kesin zamanlama bir sır olarak kalıyor.

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