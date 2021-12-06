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2022 bütçe teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri başlıyor

06.12.2021 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Genel Kurulu, bugün yerel saatle 12.00'de toplanarak 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bütçe sunumu ile başlayacak. Görüşmelerde Türk lirasındaki değer kaybı ve enflasyon da muhalefetin gündeminde olacak.

2022 bütçe teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri başlıyor

TBMM Genel Kurulu, bugün yerel saatle 12.00'de toplanarak 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bütçe sunumu ile başlayacak.

Genel Kurul, bütçe görüşmeleri için cumartesi ve pazar günleri dahil 12 gün aralıksız toplanacak ve günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışmalarını sürdürecek. Bu sırada diğer yasama faaliyetlerine ara verilecek; siyasi partilerin grup toplantıları da yapılmayacak.

Muhalefet partilerinden milletvekillerinin, görüşmeler sırasında Türk lirasındaki değer kaybı, yeni ekonomi politikası ve yüksek enflasyona dair soruları da kürsüye taşıması bekleniyor.

Bu hafta, TBMM ve 15 bakanlığın yanı sıra 184 kamu kurumunun bütçesinin ele alınması planlanıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın ve ona bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Göç İdaresi'nin bütçe görüşmelerine çarşamba günü geçilecek. Çarşamba günü aynı zamanda Türkiye Uzay Ajansı'nın bütçesi de görüşülecek.

Son dönemde enflasyon başta olmak üzere bazı tartışmalı veriler sebebiyle eleştirilen, son olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgi almak üzere randevu talebine olumsuz dönüş yapan ve kapılarını kapattığı için gündem olan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bütçesi de perşembe günü ele alınacak.

Sağlık Bakanlığı bütçesi cumartesi; Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK, ÖSYM gibi kurumların bütçeleri de pazar günü Genel Kurul gündemine gelecek.

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