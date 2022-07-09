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  4. 2022 Diyanet’e göre Afyonkarahisar bayram namazı saat kaçta kılınacak? Afyonkarahisar Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

2022 Diyanet’e göre Afyonkarahisar bayram namazı saat kaçta kılınacak? Afyonkarahisar Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

09.07.2022 01:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da yaşayan vatandaşlar 9 Temmuz Cumartesi Kurban Bayramı namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Diyanet, il il bayram namazı saatlerini paylaştı. Peki 2022 Diyanet’e göre Afyonkarahisar bayram namazı saat kaçta kılınacak? Afyonkarahisar Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte merak edilenler...

2022 Diyanet’e göre Afyonkarahisar bayram namazı saat kaçta kılınacak? Afyonkarahisar Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

Kurban Bayramı'nın idrak etmesiyle Müslümanların ilk işi bayram namazı saatlerini araştırmak oldu. Peki 2022 Diyanet’e göre Afyonkarahisar bayram namazı saat kaçta kılınacak? Afyonkarahisar Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte merak edilenler...

AFYONKARAHİSAR'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Afyonkarahisar'da bayram namazı 06.15'te kılınacak.

2022 Diyanet’e göre Afyonkarahisar bayram namazı saat kaçta kılınacak? Afyonkarahisar Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Afyonkarahisar
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