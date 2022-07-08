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2022 Diyanet’e göre Gaziantep bayram namazı saat kaçta kılınacak? Gaziantep Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

08.07.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Kurban Bayramı namazı saati, bayramdan önceki akşam, saatlerini bayram namazı saatine göre ayarlayacak birçok kişi tarafından araştırılıyor. Gaziantep Kurban Bayramı namazının saat bilgisini sorgulayan Gaziantepli vatandaşlar için, Gaziantep Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2022 Diyanet’in açıkladığı Gaziantep bayram namazı saat bilgisi!

2022 Diyanet’e göre Gaziantep bayram namazı saat kaçta kılınacak? Gaziantep Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

Müslüman vatandaşların heyecana beklediği Kurban Bayramı geldi çattı. Bayram öncesi vatandaşlar yaşadığı illerdeki bayram namazı saatini sorguluyor. 9 Temmuz Cumartesi sabahı Kurban Bayramı namazı kılınacak. Diyanet İşler Başkanlığı 2022 yılı için her ilin bayram namazı saatleri bilgisini verdi. İşte 2022 Diyanet’e göre Gaziantep bayram namazı saatleri!

2022 GAZİANTEP BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz-12 Temmuz arası idrak edilecek. Gaziantep'te bayram namazı 9 Temmuz 2022 sabahı saat 06.06'da cemaatle beraber kılınacak. Gaziantepliler Kurban Bayramı namazınının ardından verilecek Bayram Hutbesini dinleyecek.

BAYRAM NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

Her sene bayramlarda toplu olarak kılındığı bilinen bayram namazı, Müslümanlar arasındaki bağın ve birliğin gelişmesine katkı sunmakta ve bayram kutlamasına vesile olmaktadır. Namazın sonrasında caminin bahçesinde bayramlaşan vatandaşlar arasında toplumsal birlik ve beraberlik duygusu güçlenir.

Ayrıca okunan bayram hutbesi sünnettir ve namazın ardından okunan bu hutbeler, vatandaşlar için güzel tavsiyeler içerip yol gösterici özellik taşır.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Önceki günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın sonrasında Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı da belli oldu. Tatil toplamda 9 güne çıktı. 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatili 17 Temmuz 2022 Pazar gününe dek devam edecek.

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Bayram namazı Gaziantep

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