2022 Diyanet mülakat sonuçları nasıl sorgulanır? Sonuçlar açıklandı! Diyanet personel alımı tercih başvurusu ne zaman?

Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım pozisyonlarına gerçekleştirilecek alımlar hakkında kılavuz yayımlandı. Kılavuza göre mülakat sonuçlarını öğrenmiş olan adaylar, tercihlerini sinav.diyanet.gov.tr adresinden gerçekleştirecek.

2022 DİYANET MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılmış olan açıklamaya göre, 2021 Yılı 4-B Sözleşmeli İmam Hatip, Kur'an Kursu Öğreticisi ve Müezzin Kayyım Sözlü Sınavı'na katılan adaylar, sınav sonuçlarını sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek.

2022 DİYANET PERSONEL ALIMI TERCİHİ NE ZAMAN?

Tercih yapmaya hak kazanmış olan adaylar, tercih işlemlerini 31.01.2022 tarihinden itibaren 07.02.2022 tarihi saat 23:55'e dek sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecekler.

Ayrıca atanma işlemlerine esas olmak üzere;

Yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olmuş olan adaylar, kendi kontenjan grubundaki sayı dikkate alınarak en fazla 25 tercih yapabilecek. Adaylar ayrıca isteğe bağlı olarak; “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum."

“Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum." seçeneklerinden herhangi birini mutlaka işaretlemek durumunda.

Tercihlerine yerleştirilememiş olan adaylardan; “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum." seçeneğini işaretleyenler öncelikli olarak tercihte bulunduğu illerdeki boş kalan kadrolardan herhangi birine, bunun mümkün olmaması durumunda ilan edilen görev yerlerinden boş kalan yerlere kontenjan adedince bilgisayar kurası ile yerleştirilecek.

“Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum." seçeneğini işaretlemiş olan adaylardan tercihlerine yerleşemeyenler ile hiç tercih yapmayanların;

atama işlemleri yapılmayacak ve adaylar atanma haklarından feragat etmiş sayılacak. Başvuran adaylar tercih işlemlerini 31.01.2022 – 07.02.2022 (saat 23:55) tarihleri arasında yapacak. Adaylar yerleştirme sonuçlarını sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden 11.02.2022 tarihinde öğrenebilecekler. Tercihlere yerleştirme işlemlerinde sözlü sınav başarı puanı en yüksek olan kişiye öncelik verilecektir. Aynı zamanda sözlü sınav başarı puanlarının eşitliği halinde;

Doğum tarihi önce olana,

KPSS (DHBT) puanı yüksek olana,

KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana,

öncelik verilecek.