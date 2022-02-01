HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 2022 Diyanet mülakat sonuçları nasıl sorgulanır? Sonuçlar açıklandı! Diyanet personel alımı tercih başvurusu ne zaman?

2022 Diyanet mülakat sonuçları nasıl sorgulanır? Sonuçlar açıklandı! Diyanet personel alımı tercih başvurusu ne zaman?

01.02.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım pozisyonlarına 7 bin 800 personel alımı yapılması bekleniyordu. Beklenen mülakat sonuçları ise açıklandı. Alımlar için yapılan sınavlar kısa süre önce tamamlanmıştı. Peki 2022 diyanet mülakat sonuçları nasıl sorgulanır? Diyanet personel alımı tercih başvurusu ne zaman? İşte sorgulama yöntemi...

2022 Diyanet mülakat sonuçları nasıl sorgulanır? Sonuçlar açıklandı! Diyanet personel alımı tercih başvurusu ne zaman?

Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım pozisyonlarına gerçekleştirilecek alımlar hakkında kılavuz yayımlandı. Kılavuza göre mülakat sonuçlarını öğrenmiş olan adaylar, tercihlerini sinav.diyanet.gov.tr adresinden gerçekleştirecek.

2022 DİYANET MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılmış olan açıklamaya göre, 2021 Yılı 4-B Sözleşmeli İmam Hatip, Kur'an Kursu Öğreticisi ve Müezzin Kayyım Sözlü Sınavı'na katılan adaylar, sınav sonuçlarını sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek.

2022 DİYANET PERSONEL ALIMI TERCİHİ NE ZAMAN?

Tercih yapmaya hak kazanmış olan adaylar, tercih işlemlerini 31.01.2022 tarihinden itibaren 07.02.2022 tarihi saat 23:55'e dek sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecekler.

Ayrıca atanma işlemlerine esas olmak üzere;

  1. Yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olmuş olan adaylar, kendi kontenjan grubundaki sayı dikkate alınarak en fazla 25 tercih yapabilecek.

  2. Adaylar ayrıca isteğe bağlı olarak;

    • “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum."
    • “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum." seçeneklerinden herhangi birini mutlaka işaretlemek durumunda.
    • Tercihlerine yerleştirilememiş olan adaylardan; “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum." seçeneğini işaretleyenler öncelikli olarak tercihte bulunduğu illerdeki boş kalan kadrolardan herhangi birine, bunun mümkün olmaması durumunda ilan edilen görev yerlerinden boş kalan yerlere kontenjan adedince bilgisayar kurası ile yerleştirilecek.
    • “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum." seçeneğini işaretlemiş olan adaylardan tercihlerine yerleşemeyenler ile hiç tercih yapmayanların;
      atama işlemleri yapılmayacak ve adaylar atanma haklarından feragat etmiş sayılacak.

  3. Başvuran adaylar tercih işlemlerini 31.01.2022 – 07.02.2022 (saat 23:55) tarihleri arasında yapacak.

  4. Adaylar yerleştirme sonuçlarını sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden 11.02.2022 tarihinde öğrenebilecekler.

  5. Tercihlere yerleştirme işlemlerinde sözlü sınav başarı puanı en yüksek olan kişiye öncelik verilecektir. Aynı zamanda sözlü sınav başarı puanlarının eşitliği halinde;

  • Doğum tarihi önce olana,

  • KPSS (DHBT) puanı yüksek olana,

  • KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana,

öncelik verilecek.

  1. Sınav sonucu yerleştirmesi yapılmış olan kişiler, üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacak. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olanlar, talepleri halinde bulundukları yerde bulunan aynı unvandaki kadrolara atanacaktır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir sene daha görev yapmak zorunda olacaklar.

  2. Tercih yapıp tercihlerinden birine yerleştiği halde süresi içinde kanuni mazereti olmaksızın görevine başlamayan kişilerin atama işlemleri gerçekleşmeyecek ve adaylar atanma haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2022 Regaip Kandili ne zaman? 2022 Regaip Kandili ne zaman?
Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturalarına yapılan yeni düzenlemeyi duyurduKabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturalarına yapılan yeni düzenlemeyi duyurdu
Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'Lütfü Türkkan' paylaşımıBakan Soylu'dan dikkat çeken 'Lütfü Türkkan' paylaşımı
Anahtar Kelimeler:
sınav

En Çok Okunan Haberler

Sürgün adası isyanı! İddialı yarışmacı Survivor'ı bırakıyor mu?

Sürgün adası isyanı! İddialı yarışmacı Survivor'ı bırakıyor mu?

Merkez Bankası hakkında son dakika kararı! Faiz yetkisi verildi…

Merkez Bankası hakkında son dakika kararı! Faiz yetkisi verildi…

Biden Kongre'ye bildirecek! Ses getirecek Katar hamlesi

Biden Kongre'ye bildirecek! Ses getirecek Katar hamlesi

Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturalarına yapılan yeni düzenlemeyi duyurdu

Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturalarına yapılan yeni düzenlemeyi duyurdu

Eski ehliyetleri yenilemek için elinizi çabuk tutun!

Eski ehliyetleri yenilemek için elinizi çabuk tutun!

Kübra Ece'nin sır ölümü sonrası yeni detaylar ortaya çıktı!

Kübra Ece'nin sır ölümü sonrası yeni detaylar ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Öldüğünü iddia etmişlerdi! Açıklamasıyla ti'ye aldı

Öldüğünü iddia etmişlerdi! Açıklamasıyla ti'ye aldı

Trans birey olduğunu duyurmuştu! Annesi kötü yorumları yanıt verdi

Trans birey olduğunu duyurmuştu! Annesi kötü yorumları yanıt verdi

Yaşananlara tepki! "Reyting uğruna..."

Yaşananlara tepki! "Reyting uğruna..."

Gomis transferini ti'ye aldı! Sosyal medya yıkıldı

Gomis transferini ti'ye aldı! Sosyal medya yıkıldı

İlginç yöntem! Erken emekli olabilmek için cinsiyet değiştirdi

İlginç yöntem! Erken emekli olabilmek için cinsiyet değiştirdi

Büyük kriz! Eski yarışmacıdan olay yorum

Büyük kriz! Eski yarışmacıdan olay yorum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.