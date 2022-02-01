2022 Diyanet mülakat sonuçları nasıl sorgulanır? Sonuçlar açıklandı! Diyanet personel alımı tercih başvurusu ne zaman?

Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım pozisyonlarına gerçekleştirilecek alımlar hakkında kılavuz yayımlandı. Kılavuza göre mülakat sonuçlarını öğrenmiş olan adaylar, tercihlerini sinav.diyanet.gov.tr adresinden gerçekleştirecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılmış olan açıklamaya göre, 2021 Yılı 4-B Sözleşmeli İmam Hatip, Kur'an Kursu Öğreticisi ve Müezzin Kayyım Sözlü Sınavı'na katılan adaylar, sınav sonuçlarını sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek.
Tercih yapmaya hak kazanmış olan adaylar, tercih işlemlerini 31.01.2022 tarihinden itibaren 07.02.2022 tarihi saat 23:55'e dek sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecekler.
Ayrıca atanma işlemlerine esas olmak üzere;
Yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olmuş olan adaylar, kendi kontenjan grubundaki sayı dikkate alınarak en fazla 25 tercih yapabilecek.
Adaylar ayrıca isteğe bağlı olarak;
Başvuran adaylar tercih işlemlerini 31.01.2022 – 07.02.2022 (saat 23:55) tarihleri arasında yapacak.
Adaylar yerleştirme sonuçlarını sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden 11.02.2022 tarihinde öğrenebilecekler.
Doğum tarihi önce olana,
KPSS (DHBT) puanı yüksek olana,
öncelik verilecek.
Sınav sonucu yerleştirmesi yapılmış olan kişiler, üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacak. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olanlar, talepleri halinde bulundukları yerde bulunan aynı unvandaki kadrolara atanacaktır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir sene daha görev yapmak zorunda olacaklar.