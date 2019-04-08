"2022 Dünya Kupası bölge için eşsiz bir fırsat"

KATAR (AA) - Katar Proje ve Miras Yüksek Komitesi Genel Sekreteri Hasan ez-Zevadi, ev sahipliği yapacakları 2022 FIFA Dünya Kupası'nın, bölge halkı ve gençleri için eşsiz fırsatlar sunacağını söyledi.

Zevadi, Ürdün'de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Orta Doğu-Kuzey Afrika Bölgesel Toplantısı'nda 2022 FIFA Dünya Kupası'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası'nın ilk kez bir Arap ülkesinde düzenleneceğini hatırlatan Zevadi, "Arap dünyasında ilk defa Katar'ın Dünya Kupası'nı düzenlemesi bölge halkı ve gençleri için eşsiz fırsatlar sunuyor." ifadelerini kullandı.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası için altyapı çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Zevadi, "Katar, organizasyondan tüm bölgenin yararlanmasına özellikle dikkat ediyor. Arap gençliğinin turnuvanın hazırlık ve yürütülme safhalarında katılımını sağlayacak bir dizi program başlattık." dedi.

Arap gençliğinin ihtiyacı olan fırsatları ve yetenekleri edinerek daha iyi bir gelecek inşa edebileceğini belirten Zevadi, sporun ve özellikle futbolun toplumları bir araya getirerek farklı kültürleri tanıma imkanı sağladığına dikkati çekti.