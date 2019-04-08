HABER

"2022 Dünya Kupası bölge için eşsiz bir fırsat"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 21:08 | Son Güncelleme

Katar Proje ve Miras Yüksek Komitesi Genel Sekreteri Hasan ez-Zevadi, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın bölge halkı ve gençleri için önemli bir fırsat olduğunu belirtti

KATAR (AA) - Katar Proje ve Miras Yüksek Komitesi Genel Sekreteri Hasan ez-Zevadi, ev sahipliği yapacakları 2022 FIFA Dünya Kupası'nın, bölge halkı ve gençleri için eşsiz fırsatlar sunacağını söyledi.

Zevadi, Ürdün'de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Orta Doğu-Kuzey Afrika Bölgesel Toplantısı'nda 2022 FIFA Dünya Kupası'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası'nın ilk kez bir Arap ülkesinde düzenleneceğini hatırlatan Zevadi, "Arap dünyasında ilk defa Katar'ın Dünya Kupası'nı düzenlemesi bölge halkı ve gençleri için eşsiz fırsatlar sunuyor." ifadelerini kullandı.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası için altyapı çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Zevadi, "Katar, organizasyondan tüm bölgenin yararlanmasına özellikle dikkat ediyor. Arap gençliğinin turnuvanın hazırlık ve yürütülme safhalarında katılımını sağlayacak bir dizi program başlattık." dedi.

Arap gençliğinin ihtiyacı olan fırsatları ve yetenekleri edinerek daha iyi bir gelecek inşa edebileceğini belirten Zevadi, sporun ve özellikle futbolun toplumları bir araya getirerek farklı kültürleri tanıma imkanı sağladığına dikkati çekti.

- "Umman Dünya Kupası için hazır değil"

Öte yandan Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için hazır olmadıklarını, organizasyonun Katar'da kalması gerektiğini söyledi.

Bir televizyon programına yaptığı açıklamada Bin Alevi, "2022 Dünya Kupası maçları için hazırlık yapmaya vaktimiz yok." dedi.

Alevi, "Bu dünya kupasına ev sahipliği, Katar'daki kardeşlerimize verildi ve orada kalması gerekiyor. Bu büyük etkinlik için yatırım yapabilirsek gelecekte neden olmasın. Ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız." ifadelerini kullandı.

2022 Katar Dünya Kupası Başkanı Nasır el-Hatır, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2022 Dünya Kupası'na Umman ve Kuveyt'in de katılımı üzerine çalışıldığını ancak nihai bir karar verilmediğini söylemişti.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) yetkilileri, Kuveyt ve Umman'ın, Katar'da yapılacak Dünya Kupası organizasyonuna katılım olasılığını dikkate alarak turnuvaya katılan takımların sayısını 32’den 48’e çıkaracaklarını bildirmişti.

FIFA'nın 2 Aralık 2010 tarihindeki oylamayla ev sahipliği hakkını Katar'a verdiği 2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Gerçek yağmurla ortaya çıktı! Yıllardır orada duruyormuşGerçek yağmurla ortaya çıktı! Yıllardır orada duruyormuş
Malatya'da bir deprem daha!Malatya'da bir deprem daha!
Meteoroloji'den çok kritik uyarı! Kuvvetli geliyor...Meteoroloji'den çok kritik uyarı! Kuvvetli geliyor...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2022 FIFA Dünya Kupası Hasan ez-Zevadi Katar Umman

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca kişi bu habere kilitlendi! 10 Nisan'da açıklanacak

Milyonlarca kişi bu habere kilitlendi! 10 Nisan'da açıklanacak

Ekrem İmamoğlu, son oy farkını açıkladı

Ekrem İmamoğlu, son oy farkını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Uyarı geldi! Pazar günü için plan yapanlar dikkat

Uyarı geldi! Pazar günü için plan yapanlar dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4.0 şiddetinde deprem

Malatya'da bir deprem daha!

Meteoroloji'den çok kritik rüzgar ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den çok kritik uyarı! Kuvvetli geliyor...

Eşinin ölümünü okunan seladan öğrendi, kalp krizinden yaşamını yitirdi

Eşinin ölümünü çok acı bir şekilde öğrendi! Daha sonra ise...Çok acı olay!

Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Alperen Sakin’in ölümüyle ilgili öğretmen Nurcan Altıok'a hapis cezası!

Minik Alperen'in ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu! Bu görüntüler cezasız kalmadı

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.