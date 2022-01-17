2022 e-Okul not girişi ne zaman kapanacak? İşte e-Okul VBS girişi ve not öğrenme!

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nin yardımıyla ebeveynler okula gitmeden çocuklarının notlarını öğrenebilmekte. Sisteme giriş yapabilmek için öğrencinin TC kimlik numarası ve okul numarası bilgilerini girmeleri gerekiyor. Peki 2022 e-Okul not girişi ne zaman kapanacak?

E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım dönemleri haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Okullarda 1. dönemin bitmesine yakın notların açıklandığı dönemde yaşanan yoğunluk sebebiyle sisteme girişlerde aksaklıklar meydana gelebiliyor. Öğrenciler böyle bir durumda giriş yapılamadığından e-Okul VBS'nin kapatıldığını söylüyor. Ancak e-Okul, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

Heyecanla beklenen karne gününün yaklaşmasıyla beraber VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okuduğu tarihe göre değişiklik gösteriyor. Fakat not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 21 Ocak’tan birkaç gün önce kapatılması beklenmekte.

E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

E-OKUL VBS'YE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne yani VBS'ye giriş yapmak için öncelikle ”e-okul.meb.gov.tr” adresine giriş yapmalısınız ve sonrasında açılan sayfada karşınıza çıkan ekrandaki sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmelisiniz. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem ikinci bölümü açılacaktır. Bu bölümde öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi bilgileri doldurduktan sonra son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Bu adımları eksiksiz yapmanız halinde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgilerini, sınav tarihlerini ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz.

