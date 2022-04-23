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2022 EKPSS ne zaman yapılacak? EKPSS tek oturum mu, sınav süresi ne kadar? EKPSS konuları neler olacak?

23.04.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EKPSS ne zaman yapılacak? EKPSS tek oturum mu? EKPSS konuları neler, puan hesaplama nasıl yapılır? 2022 EKPSS ne zaman sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. 95 bin adayın katılımıyla 81 ilde yapılacak EKPSS sınavında başarılı olmak isteyen adaylar sınav tarihini ve sınavın detaylarını öğrenmek istiyor. Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak.

2022 EKPSS ne zaman yapılacak? EKPSS tek oturum mu, sınav süresi ne kadar? EKPSS konuları neler olacak?

EKPSS ne zaman yapılacak? 2022 EKPSS ne zaman sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. EKPSS tek oturum mu, sınav süresi ne kadar olacak? 81 ilde gerçekleştirilecek ve toplam 95 bin adayın giriş yapacağı sınavda giriş yerleri T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile öğrenilebilecek. Peki; 2022 EKPSS ne zaman yapılacak?

2022 EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

EKPSS, 24 Nisan 2022 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.

Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uygulamaları ile gerçekleştirilecektir.

EKPSS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

EKPSS sınava giriş belgesi yayınlandı. Sınava giriş belgesi, T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilirsiniz.

Belgenin üzerinde sınava gireceğiniz merkez, bina, salon bilgileriniz, fotoğrafınız, engel durumunuz, varsa engeliniz nedeniyle kullandığınız araç gereç, yardımcı isteği, sınav süresi ile öğrenim durumunuz bulunmaktadır.

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