2022 EKPSS ne zaman yapılacak? EKPSS tek oturum mu, sınav süresi ne kadar? EKPSS konuları neler olacak?

EKPSS ne zaman yapılacak? 2022 EKPSS ne zaman sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. EKPSS tek oturum mu, sınav süresi ne kadar olacak? 81 ilde gerçekleştirilecek ve toplam 95 bin adayın giriş yapacağı sınavda giriş yerleri T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile öğrenilebilecek. Peki; 2022 EKPSS ne zaman yapılacak?

2022 EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

EKPSS, 24 Nisan 2022 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.

Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uygulamaları ile gerçekleştirilecektir.

EKPSS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

EKPSS sınava giriş belgesi yayınlandı. Sınava giriş belgesi, T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilirsiniz.

Belgenin üzerinde sınava gireceğiniz merkez, bina, salon bilgileriniz, fotoğrafınız, engel durumunuz, varsa engeliniz nedeniyle kullandığınız araç gereç, yardımcı isteği, sınav süresi ile öğrenim durumunuz bulunmaktadır.

