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2022 EKPSS tercih sonuçları bugün mü açıklandı? Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç sorgulama ekranı nasıl görüntülenir?

12.02.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 EKPSS tercih sonuçlarına ilişkin geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklamada bulunulmuştu. 5 Ocak Çarşamba günü ila 14 Ocak Cuma günü arasında alınan tercihlere ilişkin EKPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihe yer verilmişti. Peki 2022 EKPSS tercih sonuçları bugün mü açıklandı? Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç sorgulama ekranı nasıl görüntülenir? Engelli Kamu Personeli sonuçlarına ilişkin detaylar haberimizde...

2022 EKPSS tercih sonuçları bugün mü açıklandı? Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç sorgulama ekranı nasıl görüntülenir?

2022 EKPSS tercih sonuçları için bekleme sürecin devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Engelli Kamu Personeli sonuçlarına ilişkin geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda sonuçların açıklanacağı tarihte değişikliğe gidildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda 2022 EKPSS tercih sonuçları bugün mü açıklandı? Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç sorgulama ekranı nasıl görüntülenir? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 2022 EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı da dahil olmak üzere sınava ilişkin detayları sizler için derledik.

2022 EKPSS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN MÜ AÇIKLANDI?

2022 Engelli memur atamalarına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Binlerce adayın heyecanla beklediği atamalar ile ilgili resmi açıklama atama tarihinin değiştiği ifade edildi.

2022 EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih değişti. Kura yöntemi ile yapılacak EKPSS atamaları 17 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"8 Şubat 2022'de yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

EKPSS YERLEŞTİRİLMESİ NASIL YAPILACAK?

  • Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bir tutarsızlık görüldüğü takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

  • Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş adaya, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayların yerleştirmelerde mezun olduğu en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı geçerli sayılacaktır. Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği zaman bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş anlamına gelmektedir.


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